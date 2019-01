15 chefs en horeca-uitbaters richten mountainbikeclubje op: “Samen vet verbranden in de duinen” Bart Boterman

23 januari 2019

12u51 0 Middelkerke Een vijftiental chefs en horeca-uitbaters uit Middelkerke en Nieuwpoort hebben hun eigen mountainbikeclubje ‘Mardi Matin’ opgericht. Met verenigde krachten probeert het culinaire mannengezelschap, zoals de naam doet vermoeden, elke dinsdagvoormiddag wat kilo’s kwijt te raken in de Middelkerkse duinen.

“Wie elke dag in de potten staat te roeren, dreigt snel enkele kilo’s aan te komen. We moeten samenspannen om dat te vermijden”, lacht Steve D’hoedt van restaurant De Roos in Nieuwpoort en B&B Ten Doele in Slijpe. Elke dinsdagvoormiddag staat een mountainbiketocht van 30 tot 50 kilometer op het programma. “Daarna gaan we steeds nog een hapje eten en iets drinken in de lokale horeca, omdat we elkaar willen steunen. We moeten er uiteraard voor zorgen dat ons labeur in de duinen niet voor niets was, dus niet te stevig doorzakken”, grapt Steve nog.

Andere leden zijn Pedro De Clercq en Bjorn Broucke van de Lanteirne in Westende, Kris De Ruytter en Dieter Clarysse van horecagroothandel De Ruytter in Leffinge, Jochen Van Parijs van De Lekpot in Zedelgem, Dieter Pylyser van de Sauteuse in Middelkerke, Stefaan Cloet van De Roos in Nieuwpoort, Dimitri Van Parijs van Cheff’s in Middelkerke, Elke Pillen en Nicolai Smeesters-Vandeberghe van Caricole in Oostduinkerke, Jurryt Desserano van La Fonda in Middelkerke, Maxim De Clercq van Vecino in Westende en Christophe De Clerck van Bistro Du Port in Nieuwpoort. Naast concurrenten zijn ze ook gewoon allemaal goede vrienden.