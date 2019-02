15.000 veldritfans zien Mathieu van der Poel en Denise Betsema Noordzeecross winnen Timmy Van Assche

16 februari 2019

17u25 0 Middelkerke De Noordzeecross mag terugblikken op een zeer geslaagde editie. Om en bij de 15.000 bezoekers tekenden present.

De bekende Noordzeecross, onderdeel van het Superprestige-criterium, bestaat dit jaar 60 jaar en dat werd uitbundig gevierd naast het parcours in sportpark De Krokodiel. “Naar schatting 15.000 bezoekers daagden zaterdagmiddag op”, vertelt Peter Germonprez van het organisatiecomité. “Het mooie weer lokt natuurlijk veel mensen buiten.” En of het genieten was onder een stralende winterzon. Naast kijken naar de koers, werd er genoten van een frietje en pintje. De massa kwam al kort na de middag toestromen voor de wedstrijden bij de junioren en beloften, maar iedereen keek natuurlijk uit naar de prestaties van Mathieu van der Poel. De Nederlander, onlangs wereldkampioen geworden, was ook nu de beste. Ook de wedstrijd bij de dames, waar Denise Betsema won, kende veel bekijks. “We komen bijna elk jaar”, vertelt Sophie Stevens. “Ja, ook vrouwen houden van koers. Met de vriendinnen maken we er een toffe dag van.” Danny Piers was al van ‘s ochtends vroeg van de partij voor de koers bij de jongeren. “Misschien zien we hier wel de nieuwe Sven Nys aan het werk”, knipoogt hij. De Noordzeecross heeft nog grote toekomstplannen, met onder meer het Belgisch Kampioenschap op 8 en 9 januari 2022.

