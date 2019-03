11 transmigranten opgepakt rond snelwegparking: “Structurele maatregelen op komst” Bart Boterman

15 maart 2019

14u11 0 Middelkerke De politie heeft donderdagavond 11 transmigranten opgepakt in de ruime omgeving van het tankstation in Mannekensvere langs de E40. De transmigranten proberen er in vrachtwagens te kruipen om in het Verenigd Koninkrijk te raken. “De politieacties bewijzen hun nut, maar er zijn ook structurele maatregelen op komst”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD). Zo zit er een hoge omheining in de pijplijn en wordt een tunnel onder de autosnelweg dichtgemaakt.

De elf opgepakte transmigranten betroffen hoofdzakelijk meerderjarige Irakezen. De mannen hadden geen papieren op zak en werden door Dienst Vreemdelingenzaken doorverwezen naar de opvangcentra in Brugge en Steenokkerzeel. De actie was een samenwerking tussen de politiezones Middelkerke, Westkust, RIHO, Polder, het interventiekorps West-Vlaanderen en de federale politie te paard.

“Het resultaat bewijst dat dergelijke politieacties nodig zijn, maar we maken ook werk van structurele maatregelen”, reageert burgemeester Jean-Marie Dedecker. “Ik heb de bevoegde minister kunnen overtuigen om een hoge omheining met prikkeldraad te installeren rond de snelwegparking. Dankzij de constructieve medewerking met de Agentschap Wegen en Verkeer komt die omheining er nu snel”, aldus de burgemeester.

“Met de omheining zal de autosnelwegparking hermetisch afgesloten zijn van de omliggende weilanden. Zo worden de omwonenden beter beschermd en is het domein beter controleerbaar voor de politie. We mikken ook op een ontradend effect bij transmigranten. In elk geval wordt het werk voor de veiligheidsdiensten een stuk makkelijker en efficiënter”, aldus de burgemeester.

Koeientunnel

De prikkeldraad is niet de enige maatregel. “Intussen zijn de bomen en struiken bij de bruggen en bermen langs de E40 gekortwiekt. Zo kan niemand zich er nog in verstoppen. Voorts laat ik ook een tunnel onder de E40 dicht metsen. De tunnel diende als verbinding voor koeien tussen twee weilanden, maar vooral door transmigranten gebruikt als slaapplaats. Gezien de landbouwer de landbouwer in kwestie geen koeien meer heeft, is na overleg beslist dat de tunnel aan beide zijden dicht gemetst wordt”, besluit Dedecker.