102 kaarsjes voor Florine Decock 23 februari 2018

Florine Decock, een heel bekende dame in Middelkerke, mocht 102 kaarsje uitblazen in het woonzorgentrum Westduin waar ze momenteel verblijft.





Zij werd geboren op 18 februari 1916 in Roesbrugge en belandde uiteindelijk in Middelkerke, waar ze aan de slag ging in een 'agencekantoor'. Ze vond er ook de liefde van haar leven, Marcel Le Compte, een architect, die samen met architect Vereecke het ontwerp uittekende voor het casino van Middelkerke. Hij overleed op 54-jarige leeftijd. Florine werd gevierd door familie en vrienden en verklapte haar geheim om zo lang jong van geest en pienter te blijven: "Ik ben nog nooit ziek geweest, heb veel gewerkt en het belangrijkste is gewoon verder blijven leven, hé."





(BPM)