10.000 flessen gestolen op weg naar Champagneweekend DUITSE POLITIE KAN TRUCK KLEMRIJDEN, LADING IS INTACT BART BOTERMAN EN BENNY PROOT

10 november 2018

02u26 2 Middelkerke Paniek gisteren bij de organisatoren van het Champagneweekend. Dieven waren aan de haal gegaan met de truck met 10.000 flessen, samen zo'n 150.000 euro waard. "De champagneboeren zijn meteen naar Epernay gereden om nieuwe flessen", klinkt het. En dat bleek uiteindelijk zelfs niet nodig. De truck werd in Duitsland aan de kant gezet. Mét lading.

De organisatie van het Champagneweekend stond gisterenochtend nagelbijtend te wachten aan De Branding in Middelkerke, maar van de vrachtwagen met de 10.000 flessen voor het weekend geen spoor. "De champagneboeren begonnen ongerust te worden. De vrachtwagen moest dan al lang aangekomen zijn. Naar jaarlijkse gewoonte leggen de wijnhuizen samen een vrachtwagen in om niet zelf heen en weer te moeten rijden met bestelwagens vol flessen", legt presentator en wijnrecensent Alain Bloeykens uit. In de vrachtwagen stonden twintig palletten vol dozen champagne uit de regio van Epernay. Na heel wat telefoons met de transporteur was de vrachtwagen nog steeds spoorloos. Een ramp.





Heen en terug

"Er was even paniek, want zonder champagne geen Champagneweekend. Maar de champagneboeren hebben niet lang geaarzeld." Ze zijn meteen zelf vertrokken en reden heen en terug om nieuwe ladingen. Gelukkig is het maar enkele uren rijden", gaat Alain Bloeykens verder. De voorraden geraakten er dus uiteindelijk toch. "Het kan zijn dat er vrijdagavond hier en daar een cuvée ontbreekt, maar op zaterdag zal alles aangevuld zijn", voegt Rosalie Verlinde toe.





In de loop van de dag kwam er dan toch nieuws over het vermiste transport. De vrachtwagen stond geseind en werd in Duitsland onderschept. "De lading was intact en blijkbaar onderweg naar Roemenië. Wie achter de diefstal zit, is nog niet duidelijk. De vrachtwagen staat nog enkele dagen vast voor het onderzoek en raakt dus niet tijdig in Middelkerke voor het Champagneweekend", gaat Bloeykens verder. Het aangestelde transportbedrijf zou een andere transportfirma ingeschakeld hebben in onderaanneming. Die onderaannemer werkte op zijn beurt ook met een onderaannemer . "En daar zitten blijkbaar malafide personen tussen, al weten we er voorlopig het fijne niet van", aldus Bloeykens.





In elk geval kan het jaarlijkse, populaire Champagneweekend in de Branding in Middelkerke wel degelijk doorgaan. "De tien champagneboeren zijn ook tevreden dat hun flessen onderschept zijn. Want de lading heeft naar schatting een waarde van 150.000 euro. De flessen zullen ze later wel kunnen recupereren."





Het Champagneweekend werd gisteren afgetrapt met de inhuldiging van de nieuwe ridder in de Orde van de Champagne.