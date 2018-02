"Zij is de taaiste, want ze werd geboren tijdens bomaanval in WOI" RENÉ IS 105, ZUS MARGRIET WORDT VOLGENDE MAAND 101 PAUL BRUNEEL

28 februari 2018

02u43 0 Middelkerke René Defoer uit Lombardsijde vierde gisteren zijn 105de verjaardag ziek in bed in het H. Serruysziekenhuis in Oostende, maar de kranige man is aan de beterhand en kan straks terugkeren naar het woonzorgcentrum De Ril, waar hij sinds juli 2016 verblijft. Voordien woonde hij zelfstandig in zijn woning in Lombardsijde. Zijn zus Margriet wordt op 5 april 101 jaar en woont ook nog alleen in Oostduinkerke.

René was 97 jaar toen hij nog iedere dag een ritje maakte met de fiets, maar toen zijn gehoor en gezichtsvermogen niet meer optimaal waren moest hij ermee stoppen. Toch bleef hij nog zelfstandig wonen tot hij 103 jaar was. Zijn dochter Francine woonde op een boogscheut van haar vader en zij zorgde ervoor dat hij zo lang in zijn huisje kon blijven. In 2016 werd dan in overleg met de gezondheidswerkers beslist om de stap te zetten naar het woonzorgcentrum De Ril in Middelkerke.





René was altijd al een buitenbeentje. "Ik was de 12de in een gezin van 14 en kreeg niet de kans om te studeren, maar ik was leergierig en heb altijd alle actualiteit gevolg en op die manier was ik van alles op de hoogte", lacht René. "Ik ben nog altijd geïnteresseerd hoor in de actualiteit en de politiek". Ook op het vlak van liefde was hij haantje-de-voorste. "Ik was 17 jaar toen ik Bertha Dalle leerde kennen en ik wist meteen dat dit mijn vrouw zou worden. Zij was pas 15 jaar, maar het was liefde op het eerste gezicht. In 1937 zijn we getrouwd, ik was toen 24 en Bertha was er 22. Dat was vroeg in die tijd hoor", zegt René. Eigenlijk is de man afkomstig van Oostduinkerke, waar hij op 27 februari 1913 werd geboren, maar na zijn huwelijk met Bertha werden ze Lombardsijdenaars en ze bleven er voor de rest van hun leven wonen.





Bomaanval

Bertha is inmiddels in 2008 overleden en ook twee van hun kinderen, Henri en Pierre, overleefden hun vader niet. Dochter Francine is wel nog in leven en zorgde jarenlang voor haar vader. René kan urenlang vertellen over zijn verleden en dat zijn soms echt wel straffe verhalen.





"Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren wij op de vlucht voor de Duitsers en belandden we in Oostduinkerke in een schuur. Om te kunnen ademen en te overleven trokken we natte 'patattenzakken' over ons hoofd tegen het mosterdgas, want de Duitsers bombardeerden toen met de yperietbommen. Net op dat moment had mijn moeder weeën en beviel ze van mijn zuster Margriet in die stal. Het lijkt wel een ander oud, gekend verhaal", vertelt René. Die zuster Margriet is dan ook minstens zo taai als haar broer, want zij werd geboren op 5 april 1917 en is nog steeds in leven op 101-jarige leeftijd. Zij is getrouwd met Pieter Bedert en samen kregen ze 7 kinderen. Margriet heeft ondertussen al 26 achterkleinkinderen en woont nog altijd zelfstandig in Oostduinkerke vlak bij het restaurant De Mikke in Leopold II-laan 82, dat door haar dochter Yvonne wordt gerund. Beiden denken nog graag terug aan de tijd van toen en zijn nog heel blij dat ze dit allemaal mogen meemaken. Lang leven zit niet meteen in de familie, want hun vader stierf op 65-jarige leeftijd en hun moeder werd 89 jaar.