"Zelfs de eclairs in blauw-zwart" 18 mei 2018

02u45 0

Dat Club Brugge hoog in het vaandel wordt gedragen bij Patisserie Littoral in de Kerkstraat, is duidelijk te zien als je de etalage voorbijkomt. De etalage is niet enkel versierd met een sjaal, vlaggen en een truitje van blauw-zwart, er zijn ook donuts en eclairs te verkrijgen speciaal gemaakt naar aanleiding van de landstitel van Club Brugge. Bakkersvrouw Angelique Vandenhouweele toont met fierheid de creaties van bakker Danny Cambier. "Wat wil je met een man en twee zonen, Renzo en Xandro, die hevige Clubsupporters zijn", lacht Angelique. "We hebben heel wat klanten die onze eclairs en donuts speciaal komen halen omdat ze ook supporter zijn van Club Brugge." (BPM)