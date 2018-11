"Zeedijk niet langer zoals Tsjernobyl" JEAN-MARIE DEDECKER MAAKT PRIORITEITEN BEKEND PAUL BRUNEEL

06 november 2018

02u27 10 Middelkerke De toekomstige burgemeester van Middelkerke, Jean Marie Dedecker, maakte de namen en de bevoegdheden van de schepenen bekend voor de volgende legislatuur. Lijst Dedecker behaalde 14 van de 25 zitjes maar besliste toch om een meerderheidscoalitie te vormen met CD&V dat 3 zetels behaalde.

Jean Marie Dedecker neemt als burgemeester de algemene coördinatie, burgerzaken en archief, personeelsbeleid en secretariaat, concessies en inname openbaar domein, veiligheid en preventie, ondergeschikte en nevengeschikte besturen, ruimtelijke ordening en patrimoniumbehoud en de kerkraden voor zijn rekening. Tom Dedecker wordt eerste schepen met als bevoegdheden toerisme en evenementen, reddingsdienst, communicatie, media en persdienst, financiën, juridische zaken en verzekeringen en overheidsopdrachten. Tweede schepen is CD&V-er Dirk Gilliaert met sociale zaken en welzijn, armoedepreventie, wonen en huisvesting, volksgezondheid en buurthuiswerken als bevoegdheden en derde schepen is Henk Dierendonck, verantwoordelijk voor sportpromotie, -park, -beheer en zwembad, landbouw, groendienst, energie, duurzaamheid en milieu. Vierde schepen Natacha Lejaeghere is bevoegd voor onderwijs, jeugd, kinderopvang en onthaalouders, interne poetsdienst, ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn, vrede en Europese samenwerking, markten, foren en strandvisserij, gelijke kansenbeleid en participatie, lokale economie en citymanagement. De vijfde schepen wordt Eddy Van Muysewinkel, bevoegd voor openbare werken, milieuvergunningen, mobiliteit en afvalbeheer, AGB, cultuur, erfgoed en musea, kunst in de publieke ruimte, ICT en bibliotheek.





Sportpark met zwembad

Jean Marie Dedecker gaf ook wat inkijk in zijn prioriteiten als hij straks burgemeester wordt. "Er zijn een aantal zaken die dringend op de agenda moeten worden geplaatst, ik denk hierbij aan de toeristische ontsluiting van de gemeente met een ontlasting van de Spermaliestraat en de aanpak van Lombardsijde en Westende-bad. Ook de aanleg van het sportpark met zwembad staat bovenaan de lijst en uiteraard het casino. Daar zijn nog heel veel vraagtekens en juridische problemen. In alle geval zet ik daar mijn tanden in en ik wil niet dat de Zeedijk er nog langer bij blijft liggen als Tsjernobyl".





Eddy Van Muysewinkel is de meest verrassende schepen in het nieuwe college. "Ik ben gepensioneerd, dus wordt dit schepenambt voor mij een dagtaak. Ik heb er 6 jaar OCMW op zitten in Middelkerke. Ik ben bovendien een dossiervreter. Ik wil vooral meer transparantie in de verschillende dossiers en uiteraard zal de beginperiode er een zijn van ontdekken en leren kennen. Ik wil ook het personeel een comfortabel gevoel geven", zegt Van Muysewinkel.