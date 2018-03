"We zullen zijn toekomstplannen realiseren" GRONDLEGGER LEFFINGELEUREN JAN VANEESSEN ONVERWACHT OVERLEDEN TIMMY VAN ASSCHE

07 maart 2018

02u33 0 Middelkerke Volstrekt onverwacht is Jan Vaneessen overleden op 64-jarige leeftijd. Hij was de grote gangmaker van muziekfestival Leffingeleuren en andere events, zoals Instant Karma. De droefenis bij vzw De Zwerver, waar hij artistiek leider was, is immens. "Jan zat nog vol plannen. Wij willen ze in de toekomst realiseren."

Het plotse overlijden van Jan Vaneessen is een gigantische klap voor de muziekwereld, die een van haar absolute sterkhouders en meest invloedrijke gangmakers verliest. Vaneessen is vooral bekend als grondlegger van muziekfestival Leffingeleuren. Het festival groeide onder zijn leiding uit tot een internationale afspraak van gevestigde muzikale waarden en jonge talenten. "Ik nam café De Zwerver over van toenmalig uitbater Koen Levecke. Die had eerder al een festivalletje opgestart: een klein podium, een theaterstukje en een optreden. Meer niet. Toch was het de basis voor de eerste editie van Leffingeleuren in 1977", vertelde Jan in aanloop naar de veertigste festivaleditie in 2016. Hij was amper 23 jaar toen hij het café op het Dorpsplein overnam. "Eigenlijk zijn we spontaan gegroeid. De échte doorbraak kwam er in 1989 met reggaeartiest Linton Kwesi Johnson. Zowat 2.500 man zakte toen naar Leffinge af." Uiteindelijk zou Leffingeleuren op haar hoogtepunt meer dan 16.000 bezoekers verwelkomen. Maar Vaneessen zette ook De Zwerver als muziekclub op de kaart met de gelijknamige vzw. Internationale toppers - Billy Bragg, John Mayall, Ben Howard, Anthrax, Soulfly - en (toen) piepjong talent - The Van Jets, Triggerfinger, Oscar & the Wolf - pakten er uit met straffe shows.





Bescheiden

De voorbije twintig jaar was Vanneessen artistiek leider van vzw De Zwerver. Het verdriet bij de medewerkers is immens. "Jan was een dromer en een creatieve ziel. Maar ook een supergedreven, vastberaden vechter die altijd volop voor zijn idealen ging", vertelt rechterhand Lode Pauwels. "Hij zette de lijnen uit binnen onze organisatie en trad, als bescheiden mens, niet vaak op de voorgrond. Ook de recente hervorming van Leffingeleuren naar het dorpse karakter van nu, was zijn deel. Voor de volgende editie had hij nog heel wat plannen, zoals een kunstproject met vriend Johan Opstaele. Hij zette iedereen op dezelfde lijn en verzamelde de middelen. Hij broedde ook nog op een nieuw concept. Tot op het laatste moment zat Jan dus vol plannen, die wij in de toekomst willen realiseren." De werking van De Zwerver komt niet in het gedrang. "We doen voort, net zoals Jan het zou gewild hebben."





Toekomstplannen

Maar Vaneessen is meer dan alleen maar De Zwerver en Leffingeleuren. "Hij zette de vzw Jong Oostende op weg met zijn kennis en kunde, en hielp zo mee met de organisatie van bijvoorbeeld festivals Karma Hotel, Insta Karma en Woosha", weet politicus Jan Vanroose. "Zijn netwerk in de muziekwereld was énorm." Ook stond Vaneessen mee aan de wieg van Filmfestival Oostende in 2007. Mede dankzij hem ging 'Control' van Anton Corbijn er in première. "Jan was filmmaker van opleiding en maakte verschillende kortfilms in de jaren tachtig en negentig, samen met Johan Opstaele", weet Pauwels nog. "Het project waarbij filmzaaltjes werden ingericht in containers, werd naar het buitenland vertaald." Jan Vaneesen is overleden aan de gevolgen van een hartaanval. Hij laat een vrouw, dochter en schoonzoon na. De begrafenisplechtigheid vindt in intieme kring plaats. Nog geen drie weken geleden was hij jarig.