"Te veel heimwee naar geur van frietjes" ANNEMIEKE HAD NA 20 JAAR GEZWOREN TE STOPPEN, MAAR... PAUL BRUNEEL

23 maart 2018

02u48 0 Middelkerke Annemieke (51) heeft gisteren Frituur Puur aan de Oostendelaan geopend. Vier jaar geleden had ze na 20 jaar als frituriste nochtans beslist om nooit meer frieten te bakken. "Maar ik kan het niet missen. Ik heb een groot deel van mijn leven tussen de frieten doorgebracht."

"Ik wil even iets anders doen", verkondigde Annemieke Verstraete in oktober 2014 toen ze haar drukbezochte frituur aan het gemeentehuis in Middelkerke na jaren vaarwel zegde. Eerder dat jaar had ze zelfs haar twintigjarige jubileum als frituriste gevierd. Annemieke is eigenlijk afkomstig van Ieper, waar haar ouders een dancing hadden. "Maar al in mijn jonge jaren droomde ik van een job in de horeca, en die droom werd sterker en sterker toen mijn ouders in Middelkerke kwamen wonen. Na restaurant 't Zand in de Leopoldlaan en frituur 't Marktplein langs de Oostendelaan waagde ik mijn kans op het Marktplein. Het oude frietkot dat er stond, hebben we toen gemoderniseerd en we noemden het frietkot gewoon 't Kotje. In een mum van tijd was 't Kotje overal in de regio gekend, vooral ook omdat we een reuzengroot bakje frieten op het dak hadden geplaatst" zegt Annemieke. "Het was zelfs zo dat we heel wat bekende artiesten die in Middelkerke kwamen optreden over de vloer kregen voor een bakje friet."





Wéér succes

Door de vernieuwing van het Marktplein moest de frituur echter wijken en Annemieke ging op zoek naar een andere locatie. Ze vond een locatie in dezelfde straat, maar dichter bij het gemeentehuis. Samen met haar dochter Lindsay installeerde ze daar 't Frieterietje en wéér werd het een succesnummer. "We hadden daar veel meer mogelijkheden omdat de mensen de frietjes konden opeten in de zaak zelf." Maar toch gaf Annemieke er uiteindelijk de bui aan. "Eind 2014 hield ik het voor bekeken en koos ik er voor om luchthavenvervoer te doen, iets wat ik ook heel graag deed." Maar toch knaagde er iets.





Zestien plaatsen

"Ik miste de geur van frituurvet en het bakken van de frietjes. Daarom ben ik nu gestart met Frituur Puur", zegt Annemieke. En dat wordt wellicht opnieuw een succes. "Ik kan hier zestien mensen plaats bieden, maar in de zomer komt er ook een terras, en zeg zelf, het is toch leuk om bij mooi weer je frietjes buiten te kunnen opeten? Ik vond het vroeger ook altijd leuk om de frieten in de auto op te eten," lacht ze.





Bij Puur Frituur kun je overheerlijk frieten met vers stoofvlees, snacks en hamburgers op de plaat krijgen. Puur Frituur is open op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 11.30 tot 14.30 uur en van 17.30 tot 22 uur. In de vakantie is de frituur elke dag open.