‘t Zwienekotje brengt unieke barbecuebeleving bij je thuis Timmy Van Assche

14 februari 2019

18u45 0 Middelkerke Liefhebber van een gezellige barbecue met vrienden in eigen tuin, maar je hebt niet het geschikte materiaal? Geen nood: Andy Reybrouck en Gina Geneyn vervullen met ’t Zwienekotje al je wensen aan huis. Met hun mobiele Oklahoma-barbecue toveren ze elk tuin- of andere feest om tot een onvergetelijk evenement.

Het begon voor beide dynamische veertigers allemaal nadat ze geproefd hadden van de kunsten van gelauwerd barbecuespecialist en schoonbroer Kurt Deconinck uit Moere bij Gistel. “Het viel ons op dat het bijzonder leuk was te kunnen braden in open lucht, te midden feestvierders in de tuin. Als jongeman onderbrak ik mijn opleiding in de Oostendse kokschool voor een leven als visser. Maar de visserij heb ik intussen verlaten. De goesting om te koken kriebelde opnieuw. Net als mijn vrouw Gina ben ik een Bourgondiër en we houden dan ook van een lekkere barbecue. Waarom zouden we de tuinformule ook niet uitwerken in onze regio?”

“Start tot finish”

Intussen is in hun eigen tuin een volledige keuken uitgebouwd en staat een fraaie Oklahoma-barbecue te wachten op de lekkerbekken. “Op het menu staan uiteraard worst, steak en ribbetjes, maar onze specialiteit is varkensrug in een sausje van Jack Daniels en appelsap. Vanaf vijftien man verzorgen we ieder vrienden- of familiefeest van start tot finish tegen een democratische prijs. Maar we doen ook bedrijfsfeesten. Ons grootste feest was zelfs een barbecue voor 605 man. We werken met vlees van prima kwaliteit en zorgen voor een ruim assortiment ingrediënten. De voorbereidingen gebeuren in onze professionele keuken, de afwerking van zowel voorgerecht, hoofdgerecht als dessert aan huis op de Oklahoma”, geeft Gina, geboren en getogen in de horeca, graag mee. ’t Zwienekotje wil zich vooral profileren als vlotte en bijzonder kwalitatieve barbecuespecialist. “We willen dan ook dat onze klanten op het beste kunnen rekenen. We koken graag samen op locatie”, besluiten Gina en Andy. ’t Zwienekotje vind je in de Prinsenvelddreef 53 in Lombardsijde. Alle info: 0486/29.57.49 of 0477/77.06.26.