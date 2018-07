"Spoor van snoep tot aan vluchtauto" EERSTE INBRAAK BIJ KRUIDENIERSZAAK HUIS VANDER ESPT IN 100 JAAR BART BOTERMAN

02u31 0 Middelkerke Dieven braken woensdagmorgen binnen in kruidenierszaak Huis Vander Espt in de Dorpsstraat. De inbrekers lieten buiten een spoor van Kinder Surprises en kleingeld achter richting de vluchtwagen. Ook bij kruidenierszaak Edelweiss aan de kerk was er een inbraakpoging.

Eigenaar van de zaak Bernard Vander Espt (57) uit Leffinge is erg ondersteboven van de feiten. Hij merkte de inbraak kort na 6 uur op. De toegangsdeur stond open en alle kasten bleken doorzocht. "De inbrekers moeten tussen 5.30 uur en 6 uur hebben toegeslagen. Ze stampten met grof geweld de toegangsdeur in en namen een tiental flessen sterke drank, potten tabak, pakken sigaretten, chocolade, snoepgoed en de kassa-inhoud mee. Gelukkig zaten er slechts enkele euro's in de kassa. De inbrekers braken ook de kast met de krasloten open, maar namen er geen mee. Wellicht sloegen ze op de vlucht toen vrachtwagens aan de overkant kwamen laden en lossen", aldus Bernard.





Duizenden euro's schade

De dieven plunderden ook het volledige rek met Kinder Surprise, Bounty, Mars, Leo, Snickers, Maltesers en andere zoetigheden. "In hun vlucht verloren ze een deel van de buit. Op straat lagen verschillende munten, Bounty's en Kinder Surprises. Allicht stond de vluchtauto op de parking rechttegenover de zaak, achter een muurtje. Daar stopte namelijk het spoor van kleingeld en chocolade", vertellen Bernard en zijn echtgenote Iris Moerkerke (49). Ze liepen in totaal voor een paar duizend euro schade op. Het labo van de federale gerechtelijke politie ging ter plaatse om haarstalen en voet- en vingerafdrukken te registeren.





Huis Vander Espt is een familiezaak, die al meer dan honderd jaar bestaat. "Mijn overgrootvader Jordaan heeft de winkel opgestart. Daarna nam mijn grootvader Jules en later mijn vader Robert de zaak over. Ikzelf ben de vierde generatie. In al die tijd zijn nog nooit inbrekers over de vloer gekomen. We zijn er met andere woorden erg van aangedaan. Ik heb er de hele nacht van wakker gelegen. Elk geluid deed me denken aan nieuwe inbrekers. Mensen die nuttige informatie hebben, roep ik op om de politie te verwittigen", besluit Bernard.





Huis Vander Espt was overigens niet de enige kruidenierszaak die geviseerd werd woensdagmorgen. Ook bij Edelweiss aan de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Leffinge probeerden de dieven binnen te raken.





"Rond 5.10 uur hoorde mijn moeder hevig gestamp beneden. Toen ik ging kijken, stond de voordeur van het portaal open. Ook de binnendeur was beschadigd, maar allicht zijn ze op de vlucht geslagen omdat mijn dobermann pincher begon te blaffen", vertelt uitbaatster Stephanie Baeckelandt. Ze belde de politie, die meteen ter plaatse kwam. Wellicht sloegen de dieven op dat moment toe bij Huis Vander Espt.