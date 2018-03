"Niet weggekwijnd dankzij attente buren" FLORIAN (80) MAAND VAST IN FLAT DOOR DEFECTE LIFT BART BOTERMAN EN PAUL BRUNEEL

31 maart 2018

03u10 0 Middelkerke "Een maand lang was ik een gevangene in mijn eigen flat", stelt de 80-jarige Florian Reconnu uit Middelkerke. Boosdoener was een defecte lift van residentie Bel-Air . "Gelukkig kon ik rekenen op de hulp van enkele buren", zegt hij.

Het moet een hel zijn geweest, een maand lang vastgekluisterd zitten in een appartement op de Zeedijk van Middelkerke, met als enige lichtpuntje het zicht op zee. Het overkwam de 80-jarige Florian Reconnu, die op de vierde verdieping van residentie Bel-Air woont. "Met mijn rollator nam ik dagelijks de lift en maakte ik korte wandelingen. Geregeld ging ik op restaurant en op zaterdag begaf ik mij naar de boerenmarkt. Maar op 25 februari ging onze lift stuk. Een maand lang was ik een gevangene in mijn eigen appartement. Het werkte zwaar op mijn gemoedstoestand. Ik heb geen enkele zonnestraal gezien", getuigt Florian, sinds twee jaar weduwnaar.





Boodschappen

Een vijftal buurtbewoners schoten Florian te hulp, onder wie Cindy Vandenhouweele (40) van frituur Bie De Patatjes in de Leopoldlaan. "Ik bracht Florian elke dag de krant en ging geregeld op boodschappen. Het is echter niet evident om volle zakken met boodschappen naar boven, via de trap en vier verdiepingen hoog, te sjouwen. Ik moest soms drie keer heen en weer lopen om alles boven te krijgen. Florian is al jaren niet meer goed te been en kan zelf onmogelijk de trap nemen. Eén keer heeft hij het geprobeerd: het duurde meer dan een uur om boven te raken en de man was volledig uitgeput. Ook anderen sprongen regelmatig in de bres om Florian te voorzien van boodschappen of andere benodigdheden", vertelt Cindy.





Dankbaar

Florian is hen erg dankbaar. "Zonder hen zat ik hier wellicht weg te kwijnen in mijn appartement. Het enige wat ik kon, was televisie kijken en radio luisteren. Mantelzorgers die me geregeld een bezoek brachten, begonnen af te haken door het langdurig defect. De pedicure en de kapster aan huis stelden hun bezoeken telkens uit. Ze zagen de verplaatsing naar boven niet zitten. Gelukkig vonden de huisdokter en de diensten van het OCMW voor de middagmaaltijden wel nog de weg naar boven. Ik mag er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn in geval van nood. Wie zou mij naar beneden dragen?", vraagt Florian zich af. Uiteindelijk werd de lift pas gisterenmorgen, net voor de paasvakantie, hersteld.





Aan lot overgelaten

Florian vindt het echter niet kunnen dat de lift zo lang defect bleef en legt de schuld bij de syndicus van het gebouw. "Als het aan hen lag, werd ik aan mijn lot overgelaten. Telkens ik belde, vertelden ze me dat de lift de volgende morgen hersteld zou zijn", aldus Florian. Maar de syndicus van het gebouw was naar eigen zeggen gebonden aan de leveringstermijnen van de wisselstukken. "Ik kan er ook niet aan doen dat de stukken zo lang op zich lieten wachten", klinkt het.