"Natuurlijk wil ik met je trouwen" STEFANIE (28) EVEN TÉ ONTROERD, MAAR DAN HOORT NICHOLAS (29)... BART BOTERMAN

25 augustus 2018

02u35 0 Middelkerke Sprookjesachtig was het, hoe Nicholas (29) uit Leffinge zijn vriendin Stefanie (28) ten huwelijk vroeg. Nietsvermoedend stapte ze in een sportvliegtuigje. Toen ze het tarweveld zag, was ze met verstomming geslagen. Even later volgde het antwoord dan toch. "Ja, natuurlijk wil ik met je trouwen", snikte ze in de walkietalkie.

Al een jaar was landbouwer Nicholas Pittery uit Leffinge zijn aanzoek aan het plannen. Het moest een complete verrassing worden voor zijn vriendin, Stefanie Packet uit Esen. "Hij had gevraagd of ik een vlucht met een sportvliegtuigje leuk zou vinden, maar verder wist ik van niets", vertelt Stefanie, dierenarts van beroep. De afgelopen maanden was Nicholas stiekem bezig met zijn plannen. "Naast de boerderij van mijn oom in Zuienkerke ligt een privévliegveld. Een akker in de buurt leek een goede plaats om mijn boodschap te brengen", vertelt Nicholas. "Ik zocht satellietbeelden op het internet en tekende mijn aanzoek uit op schaal. Dat heeft toch een vijftal uur geduurd." De ochtend van het huwelijksaanzoek, twee weken geleden, ging hij met zijn plannen en berekeningen naar Zuienkerke.





Eén plaats naast piloot

"Nicholas had me gevraagd om in de namiddag te komen helpen bij zijn oom om strobalen op de kar te laden", vertelt Stefanie. Maar in de voormiddag was Nicholas met iets anders in de weer. Hij zette eerst de lijnen uit met paaltjes en ging aan de slag met zijn tractor en eg. Intussen maakte piloot Gilbert Van Den Broucke, voorzitter van het vliegveld, zich klaar voor de vlucht. "Ik had Gilbert al verteld over mijn plannen. Hij was er meteen wild van. Maar we moesten Stefanie wel nog in zijn vliegtuig krijgen", lacht Nicholas. Omdat er naast de piloot slechts één plaats is, lagen er walkietalkies klaar. En toen kwam Stefanie aan.





Typisch Nicholas

"Ik zei dat Gilbert nog iemand zocht om mee te vliegen. Stefanie twijfelde en wilde mij laten vliegen. Maar ik heb haar toch kunnen overtuigen", gaat Nicholas verder. We vlogen eerst over Sluis, Knokke en Blankenberge en dan terug", aldus Stefanie. En toen volgde de grootste verrassing van haar leven. "Ik was met verstomming geslagen en zei niets. Nicholas was al bang aan het worden", lacht ze. Enkele tellen later volgde het antwoord dan toch. "Ja, natuurlijk wil ik met je trouwen", kreeg Nicholas te horen via de walkietalkie.





"Ik was gewoon te ontroerd om iets te zeggen. De manier waarop hij me ten huwelijk heeft gevraagd, had ik nooit kunnen bedenken. Typisch Nicholas", zegt Stefanie. Het koppel is al 2,5 jaar samen. Ze leerden elkaar kennen op de boerderij van Nicholas' tante, waar dierenarts Stefanie de koeien kwam controleren. Sinds kort zijn ze verloofd. "We hebben het eerst verteld aan familie en vrienden. De vrouwen vinden het romantisch, de mannen zijn kwaad omdat ze nu zelf aan de slag moeten."