"Levenswerk vernield zien: dat doet pijn" ECHTPAAR TREURT NA BRAND IN HOEVE, VUUR WELLICHT AANGESTOKEN BART BOTERMAN

23 juli 2018

02u28 1 Middelkerke "De tranen stonden in onze ogen. Het was ons levenswerk", zuchten Armand Vandenbussche (80) en Nicole Dewulf (75). Een brand heeft hun geliefde hoeve Op 't Eilandje in Lombardsijde verwoest. Ze woonden er niet meer - er komt een hotel- en vakantiecomplex, maar brachten er het grootste deel van hun leven door. Mogelijk is het vuur aangestoken.

Het waren voorbijgangers die vrijdagnacht rond drie uur zagen dat het huis van de leegstaande hoeve Op 't Eilandje in de Schorrenstraat - tussen de Zeelaan en de Kustweg - in lichterlaaie stond. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar andere gebouwen. Maar er blijft een ruïne over. "Er waren geen brandhaarden te vinden volgens het brandweerverslag", zegt commissaris Elsy Vandenbussche van politie Middelkerke. "Maar de woning stond al tien jaar leeg. We starten een onderzoek op", aldus de commissaris.





Armand Vandenbussche (80) en Nicole Dewulf (75) uit de Hoogstraat in Lombardsijde konden de torenhoge vlammen zien vanuit hun woonkamer. "We werden vrijdagnacht gewekt door de politie", zegt Armand. "Pas toen zagen we de vlammen. De politie dacht eerst dat wij nog de eigenaars waren."





Zes kinderen

"In de hoeve woonden we 45 jaar lang en brachten er zes kinderen groot", pikt Nicole in. "We kweekten gewassen op de pachtgrond naast de hoeve en brachten groenten aan de man. Elke dag zwoegen, 45 jaar lang, behalve op zondagnamiddag", getuigt het echtpaar, inmiddels 56 jaar getrouwd. Tien jaar geleden werden de pachtgronden rond de hoeve verkocht aan de projectontwikkelaar Groep Debaillie. "We waren op leeftijd gekomen en een nieuwe pacht voor 10 jaar was niet haalbaar. Meedingen met projectontwikkelaars evenmin", vertelt Nicole. Hun boerderij zou een kooi worden te midden van vastgoedprojecten. "Er zat dus niets anders op dan de hoeve te verkopen. Maar achteraf gezien zijn we veel te braaf geweest", zegt Nicole.





Golfslagbad

De huidige eigenaar, Groep Debaillie, wil in het gebied tussen de Zeelaan en Kustweg een hotel- en vakantiecomplex neerplanten. Het gaat in totaal om 53.100 vierkante meter, met 300 hotelkamers en een golfslagbad van 50 op 80 meter. Het milieu-effectenrapport is inmiddels goedgekeurd door het Vlaams Gewest. "De plannen zijn in volle ontwikkelingsfase, maar moeten nog tal van procedures en goedkeuringen verlopen", reageert Jan Debaillie, baas van Groep Debaillie, vanuit het buitenland. Bij het nieuws van de brand valt hij uit de lucht. "Daar wist ik nog niet van. Ik ben op vakantie en miste kennelijk heel wat telefoons. Het zal allicht weinig hinder opleveren, want de hoeve wordt allicht dit jaar toch nog gesloopt", aldus Debaillie.





Dat weten ook Nicole en Armand. "Maar onze hoeve mocht niet op die manier aan zijn einde komen. Ons levenswerk zien opbranden, doet pijn", zegt het echtpaar.