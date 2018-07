"Ik kijk uit naar komst Buurtpolitie" JENS CORDIER VOLGT VADER CHRIS OP ALS VOORZITTER STRIPFESTIVAL GEERT VAN GHELUWE

12 juli 2018

02u31 2 Middelkerke De eerste dag van het Stripfestival in Middelkerke zit erop en kersvers voorzitter Jens Cordier haalt opgelucht adem. Hij treedt in de voetsporen van zijn vader, dus de verwachtingen zijn hooggespannen. "Het is de jongste dagen hard werken geweest. Gelukkig kan ik rekenen op een trouwe schare van medewerkers", zegt hij.

Het zag er vorig jaar even naar uit dat de 31ste editie van Stripfestival Middelkerke van 2017 op de Zeedijk meteen ook de laatste zou zijn. Chris Cordier (59) gaf toen immers te kennen dat hij er de brui aan gaf, omwille van gezondheidsperikelen. Dat was echter zonder zijn zoon Jens (31) én de dienst Toerisme Middelkerke gerekend.





Die laatste verhoogde de subsidies voor het festival, terwijl Jens besloot om zijn vader op te volgen. "Ik ben echt opgegroeid met het Stripfestival", start Jens, die samen is met Lynn Lievens. De man werkt als leerkracht niet-confessionele zedenleer aan het GO Eureka Atheneum in Torhout. "Als jongetje van 5 jaar stond ik ook al aan te schuiven in de tent om striptekeningen te verzamelen. Dat mocht van mijn pa, maar hij keek nogal op toen hij op het einde van het festival "mijn" rekening mocht betalen... De intense liefde voor het stripverhaal is door de jaren heen dan ook enkel maar gegroeid. Mijn eerste job kreeg ik midden de jaren 90 toen ik dagenlang met de kop van Jommeke mocht opdraven. Later werd ik als jobstudent 'bewaker' van de strips en sinds zeven jaar ben ik de verantwoordelijke van de boekenstand", schetst Jens, die als voorzitter nu heel wat meer verantwoordelijkheden heeft. "Gelukkig kan ik daarbij rekenen op een trouwe schare van medewerkers en de geweldig toffe arbeidersploeg van de gemeente Middelkerke waardoor we er tot en met 22 juli een geweldige lap op kunnen geven".





Buurtpolitie

In de tent kunnen de bezoekers zich straks vergapen aan de in Vietnam gemaakte decors uit 'De Zwarte Zwevers' van Suske en Wiske, dat er ook te koop is als album in een luxeversie, en diverse Jommekes-taferelen.





Daarnaast maken tientallen tekenaars uit binnen- en buitenland hun opwachting, onder wie een aantal toppers uit Spanje, Frankrijk, Italië Servië. "Ik ben bijzonder blij dat 'huistekenaar' Eric De Rop er elke dag bij is om zijn strips te signeren. Maar ook naar de komst van de knappe dames van De Buurtpolitie op woensdag 18 juli kijk ik erg uit", knipoogt Jens.





Het stripfestival aan de Halte Degreefplein op de Zeedijk van Middelkerke is nog elke dag tot en met zondag 22 juli, gratis toegankelijk van 10 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur. De signeerkalender wordt dagelijks geüpdatet door medewerker Michel Aerts en is te volgen via de Facebookpagina Stripfestival Middelkerke.