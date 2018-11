"Ik heb zoveel, veel kinderen hebben zo weinig" LENNERT (11) SCHENKT HALVE VERZAMELING KNUFFELS AAN ANDERE KINDJES PAUL BRUNEEL

21 november 2018

02u22 0 Middelkerke Het minste wat je kan zeggen van de 11-jarige Lennert Ester uit Lombardsijde, is dat hij een hart van goud heeft. Van zijn verzameling met meer dan 100 knuffels, heeft hij nu de helft weggeschonken aan kinderen die het minder goed hebben dan hij. "Ik hoop dat ik heel wat kinderen gelukkig heb gemaakt."

Lennert is een sociaal bewogen jongere die graag op de bres staat voor anderen. Hij zetelt in de kindergemeenteraad van Middelkerke en waar hij kan, helpt hij een handje om het anderen naar de zin te maken. Toen hij via zijn ouders, Gino Ester en Belinda Couvreur, hoorde over het project Domino in Nieuwpoort dat kansen geeft aan kinderen en gezinsondersteunende activiteiten organiseert, voelde hij iets kriebelen.





Knuffelhondje

"In het winkeltje kunnen die kinderen terecht voor tweedehandskledij en speelgoed en dat vind ik een super initiatief" zegt Lennert, "ik heb zoveel en heel veel kinderen hebben zo weinig". Samen met papa Gino en mama Belinda sorteerde hij zijn vele knuffels om ze weg te schenken. "Het begon allemaal toen hij bij zijn geboorte een knuffelhondje kreeg. Hij was als peuter en kleuter al weg van knuffels zodat het voor ons en voor vrienden of familie nooit moeilijk was om een geschenkje te kiezen voor Lennert."





Tijgertje

"Uiteraard stonden wij achter zijn initiatief, maar ik dacht dat hij enkele knuffels ging wegdoen, want zijn verzameling is hem heilig. Uiteindelijk zijn het er meer dan 100 geworden" lacht Belinda. Lennert is altijd heel zorgzaam geweest met zijn knuffels en iedere knuffel heeft een naam. "Ik ken ze nog allemaal bij naam, maar Flappy van bij mijn geboorte en Tijgertje zijn mijn lievelingen en die heb ik gehouden", zegt de jongeman.





"Ik denk wel dat ik af en toe eens een van de knuffels die ik nu heb weggegeven zal missen, maar als ik eraan denk dat er iemand met mijn knuffel mooie momenten beleeft, zal dit me wel deugd doen". Lennert is niet van plan om zijn verzameling nu te stoppen, maar zoveel knuffels verzamelen zal hij wel niet meer doen. "Ik hoop echt dat ik heel wat kinderen gelukkig heb gemaakt" besluit Lennert.