"Geslagen, beschimpt, puur racisme was het" UITBATERS PITABAR EFES NA VEROORDELING GEWELDENAARS JELLE HOUWEN

02u34 0 Foto Bart Boterman Pitazaak Efes langs de Leopoldlaan. Middelkerke De drie mannen die een jaar geleden de uitbaters van pitabar Efes aanvielen, hebben een celstraf met uitstel en werkstraffen gekregen. Het gezin is nog steeds erg onder de indruk. "Mijn man en ik werden geslagen en uitgescholden, het was puur racisme, gratuit geweld. Onze 16-jarige dochter zag alles."

Op 11 februari bezochten Maldegemnaren W.V., M.V. en T.W. de Noordzee Cyclocross in Middelkerke. De drie boekten een overnachting in de buurt. In de loop van de avond trokken ze naar pitabar Efes langs de Leopoldlaan in Middelkerke. Het bleef niet bij een bestelling. "Wij willen ook sigaretten kopen. Jullie verkopen dat niet? Ga terug naar jullie land! Jullie horen hier niet thuis." Zo bleef het trio minutenlang doorgaan. "We kregen een oneindige reeks verwijten in ons gezicht geslingerd", zeggen de uitbaters. "Wat ze allemaal riepen, kunnen we zelfs niet herhalen, maar het was puur racisme. Pas toen we de politie wilden opbellen, vluchtten ze weg."





Beschermende dochter

De rust keerde even terug, want toen de politie arriveerde, waren de drie al verdwenen. Maar twee uur laten stapten ze de pitabar opnieuw binnen. "Ik stond op dat moment achter de toog", getuigt uitbaatster N. "Ze stormden de zaak binnen, duidelijk met niets goeds in de zin. Ze wilden mij aanvallen, maar mijn 16-jarige dochter is voor mij gesprongen om mij te beschermen. Toen zagen ze mijn man staan in de keuken. Ze drongen binnen en een van hen gaf mijn man enkele rake klappen. Ook ikzelf werd geslagen. Ze bleven ons voortdurend uitschelden." De politie kwam weer ter plaatse en kon de drie geweldenaren deze keer wel oppakken. Zelfs tijdens hun verhoor bleven ze racistische uitspraken spuien. W.V., M.V. en T.W. beweerden dat de pita-uitbater het geweld zelf had uitgelokt door met een mes te zwaaien. Maar de rechter geloofde niets van dat verhaal. Heethoofd W.V kreeg vier maanden cel met uitstel en 400 euro boete, zijn kompanen allebei een werkstraf van 80 uren.





Perfect geïntegreerd

Bijna een jaar na de feiten is het gezin nog steeds geshockeerd. "Ik zie alles nog steeds voor mij", snikt N. "Het was echt gratuit geweld. Omdat ze dronken waren? Omdat wij Turkse roots hebben? We baten nu al zeven jaar een zaak uit in Middelkerke, dit hebben we nog nooit meegemaakt. We zijn bovendien perfect geïntegreerd. We woonden hiervoor in Nederland en ik en mijn dochter hebben zelfs de Nederlandse nationaliteit. We spreken ook perfect Nederlands. We willen dit zo snel mogelijk vergeten, maar makkelijk is dat niet. Binnenkort is het hier weer cyclocross, hopelijk komen ze niet terug."





Het gezin heeft recht op een schadevergoeding van 3.489 euro.