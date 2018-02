"Even naar toilet en keuken was veranderd in vuurzee" BRAND VERWOEST HUIS VAN VOORMALIG SCHEPEN EN OCMW-VOORZITTER BART BOTERMAN EN PAUL BRUNEEL

28 februari 2018

02u44 0 Middelkerke Een brand heeft de flat van voormalig cultuurschepen Chantal Degels en voormalig OCMW-voorzitter Paul Vydt verwoest. "Chantal was even naar het toilet gegaan tijdens het koken. Toen ze terugkwam, stootte ze op een vuurzee", getuigt Paul.

De brand brak uit rond 12.30 uur. "Ik had net de apotheek op het gelijkvloers gesloten en ging naar onze woonplaats op de eerste verdieping. Chantal was aan het koken. Ik deed de keukendeur open en zag een enorme rookpluim. Chantal probeerde de vlammen nog te blussen met water. Ik belde meteen de hulpdiensten en zocht snel een brandblusser. Maar we moesten wegrennen vanwege de rook. Chantal werd naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook had ingeademd, maar ze is intussen aan de beterhand", zegt Paul Vydt, die vanuit Brasserie Regina lijdzaam moest toekijken hoe zijn woning uitbrandde. Brandweerkapitein Frank Ureel: "Het gaat om een oude woning met veel hout in verwerkt. Het vuur is snel overgeslagen naar de tweede verdieping en de zolder. We moesten gaten in het dak maken om te blussen. Het was geen eenvoudige klus", aldus Ureel.





Geen kwaad opzet

Ook de korpsen van Oostende en Gistel kwamen helpen. Pas rond 18.30 uur waren de bluswerken ten einde. Over de oorzaak van de brand is weinig duidelijkheid. "Het vuur is in elk geval accidenteel ontstaan", zegt de brandweerkapitein. Het parket stelde geen deskundige aan. Ook Paul zelf heeft er het raden naar. "Chantal was tijdens het koken even naar het toilet gegaan en stootte bij terugkomst op een vuurzee. Dat is het enige wat we weten. Ik dacht nog aan kaarsen, maar die had ze niet aangestoken", zegt Paul.





De apotheek op de benedenverdieping liep minder brandschade op, maar de rookschade is groot. "Ik durf er niet aan denken wat we allemaal kwijt zijn. We kunnen nog in ons ander appartement terecht, maar moeten eerst bekomen", besluit Paul. De apotheker was vier jaar lang OCMW-voorzitter in Middelkerke, vanaf 1995. Zijn partner Chantal was eind jaren 80 en begin jaren 90 schepen voor Cultuur, toen nog bij de CVP. Ze stapte later over naar de Vld.