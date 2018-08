"Eerbetoon aan wijlen Jan Vaneessen" KUNSTWERK 'BLACK MEETS WHITE' STARTSCHOT VOOR LEFFINGELEUREN TIMMY VAN ASSCHE

27 augustus 2018

02u27 1 Middelkerke Vrijwilligers en sympathisanten van Leffingeleuren woonden afgelopen weekend de opening van het imposante kunstwerk 'Black meets white' bij op het Dorpsplein. Daarmee zit de voorbereiding van het muziekfestival, op 14, 15 en 16 september, in een laatste rechte lijn.

800 manuren is er gewerkt aan het 21-meter hoge werk 'Black meets white', pal voor de kerk op het Dorpsplein. Het is opgebouwd met zwarte en witte Curver-opbergboxen. In de jaren tachtig had Leffingeleuren al veel oog voor kunst. Sinds 2015, toen het festival terugkeerde naar haar roots, krijgt kunst wederom een grotere invulling. Kunstenaar Johan Opstaele kwam drie jaar geleden met de plannen aandraven. Er kwamen ingenieursstudies aan te pas om het werk bestand te maken tegen alle weersomstandigheden. "Het werk staat er zoals ik het zou willen. Het is opgebouwd met een skeletstructuur, in de ribben zitten metalen balken", zegt Opstaele. "Met 'black meets white' zet ik het ontmoeten van tegenstellingen centraal. De grootte van het werk is niet van belang, het gaat erom hoe je het beleeft." Binnen de toren ligt een spiegelvloer, waarin een prachtig lichtspel heerst tussen de kieren van de boxen. Na Leffingeleuren verhuist het werk naar Kemzeke voor het festival van de Verbeke Foundation. Het werk werd ook opgedragen aan Jan Vaneessen, de grondlegger van Leffingeleuren die in maart onverwacht overleed. "Toen ik met het idee speelde om dit werk te maken, was Jan meteen enthousiast. Hij overleed echter kort nadat ook mijn vader Rafaël August het leven liet. Zonder hen zou ik geen kunstenaar geworden zijn. Ik wil het werk dan ook aan hen opdragen", aldus nog Opstaele. Ook burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open Vld) - geen familie van - droeg het werk op aan de gerespecteerde Jan Vaneessen. "Nergens anders vind je zo'n festival die door meer dan 300 vrijwilligers en een heel dorp gedragen wordt." Het werk werd ingehuldigd in het bijzijn van zo'n 250 festivalmedewerkers en sympathisanten.





De voorbereiding van de 42ste Leffingeleuren loopt op volle toeren. "We zullen er klaar voor zijn", benadrukt Lode Pauwels van vzw De Zwerver. "De ticketverkoop loopt nu al goed, maar de kaarten zullen vooral in de laatste week voor de start de deur uitvliegen. De dinsdag voorafgaand het festival begint de opbouw pas echt. Het terrein wordt anders ingevuld. Elk jaar willen we blijven vernieuwen, maar we hebben niet de ambitie om (terug) een gigafestival te worden." De affiche oogt zeer fraai met onder meer Donny Benét, Why?, Tubelight, Stikstof, Flying Horseman, The Bony King of Nowhere en The Van Jets. Ook de dansvoorstelling van Lisbeth Gruwez en de sessies van het legendarische radioprogramma Duyster in de dorpskerk beloven veel goeds. Voor kinderen van 3 tot 12 jaar geldt een aangepast tickettarief. Alle info: www.leffingeleurenfestival.be.