‘Altijd lekker met Dedecker’: burgemeester deelt ijstaartjes uit in woonzorgcentrum De Ril Timmy Van Assche

05 februari 2019

15u56 0 Middelkerke Tijdens een nieuwjaarsdiner voor bewoners van woonzorgcentrum De Ril werden de eters getrakteerd op een ijstaartje. Burgemeester Jean-Marie Dedecker stak een handje toe.

De Club Voor Vriendschap, kortweg CVV, organiseert activiteiten voor de bewoners van rusthuis De Ril en bewoners van de serviceflats Stille Meers. “Twee jaar geleden al schonk Jean-Marie Dedecker onze vereniging 1.250 euro voor de organisatie van ons kerstfeest”, zegt Jean-Claude Brassinne van CVV. “Dit keer schenkt hij 150 ijstaartjes: 50 stuks aan het sociaal restaurant en 100 voor het nieuwjaarsdiner." De burgemeester kwam persoonlijk enkele taartjes uitdelen. “De taartjes komen van stille weldoeners Serelly’s uit Tielt, een artisanaal ijssalon. Ze schenken via mij de lekkernijen aan het rusthuis. Of de ijstaartjes smaken? Het is altijd lekker met Dedecker, hé”, knipoogt de burgemeester.