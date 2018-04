"Als ze zelfs mijn palmboom stelen..." STRANDBARS NOG MAAR NET OPEN EN AL VANDALISME EN DIEFSTAL MATHIAS MARIËN BART BOTERMAN

14 april 2018

02u35 0 Middelkerke Strandbars aan de kust lokten tijdens de paasvakantie niet enkel zonnekloppers, maar ook vandalen en dieven. Een palmboom van 2,5 meter hoog verdween bij een strandbar in Bredene en in Knokke hielden vandalen zelfs een ware raid.

"Ik heb al jaren ervaring met stranduitbatingen en weet dat je tijdens sluitingsuren beter niets laat staan wat los zit. De volgende dag ligt ofwel alles overhoop, of is de helft van je meubilair verdwenen. Dat men nu ook een van mijn decoratieve palmbomen zou stelen, had ik niet gedacht. Deze week liet ik voor het eerst een palmboom staan en na vier dagen was het al prijs. Ik dacht nochtans dat zoiets stelen te veel moeite zou kosten. Zo'n neppalmboom, enkele honderden euro's waard, is 2,5 meter hoog, 25 kilo zwaar en moeilijk te vervoeren", zucht Jan Willemsen, de uitbater van 't Strandhuis nabij Strandpost 2 in Bredene. "Ik moet werkelijk alles vastbinden en opbergen want anders heb ik het zitten."





2000 euro schade

Erger verging het de uitbaters van strandbar Beach Number 1 in Knokke. "In de nacht van vorige week zaterdag op zondag haalden twee vandalen ons hele terras overhoop en werden ook verschillende stukken meubilair beschadigd. Twee dagen later, de nacht van maandag op dinsdag, ging een dief dan weer aan de haal met een tafel, twee stoelen en een zwarte console. We hebben nochtans bewakingscamera's, maar de dief en vandalen zijn onherkenbaar. Er is minstens voor 2.000 euro schade. Voortaan sluiten we de poort van onze strandbar, al kan men toch aan de achterkant nog binnendringen. We kunnen moeilijk het hele strand afsluiten", reageert verantwoordelijke Vicky Dekeyser.





Ook de uitbater van Papagayo Beach Bar in Westende kreeg deze week te maken met diefstal. "Iemand nam tijdens de openingsuren een van onze stoelen mee. De persoon zette de regisseursstoel wellicht over de omheining en nam die vervolgens onopgemerkt mee van aan de andere kant. 's Avonds zetten we steeds alles netjes binnen om diefstal of vandalisme te voorkomen, maar toch is er weer iemand in geslaagd ons te bestelen. Dat klanten speciale gin- of bierglazen stelen gebeurt heel vaak, maar dat kunnen we moeilijk allemaal in de gaten houden", reageert uitbater Mathieu Vandendriessche.





Alle stranduitbaters zijn het erover eens dat diefstal en vandalisme in hun branche een moeilijk te bestrijden fenomeen is. De uitbaters van beachbar Chagall bleven tot nog toe gespaard, maar namen wel reeds voorzorgsmaatregelen. "We hebben schriklichten met bewegingssensoren én camera's geïnstalleerd zodat dieven of vandalen meteen belicht worden als ze het terrein betreden. Het lijkt te helpen", reageert uitbaatser Ruth Lagast.