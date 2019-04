‘Alles gaat opperbest!’: auteur Inge Debruyne schrijft beklijvende Lombardsijdse familiekroniek uit WOI Timmy Van Assche

19 april 2019

13u27 2 Middelkerke In ‘Alles gaat opperbest!’ onderzoekt auteur Inge De Bruyne de Lombardsijdse familiegeschiedenis van haar grootmoeder, Maria Dewulf. Het resultaat is een beklijvend boek over een familie die tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt verscheurd door het oorlogsgeweld.

In 2007 bracht Inge De Bruyne ‘We zullen ze krijgen! Brancardiers aan het IJzerfront 1914-1918' uit. Hierin verwerkte ze de oorlogsmemoires van haar grootvader Valère De Boodt en enkele van zijn lotgenoten. Tijdens haar onderzoek kwam ze er achter dat de impact van de Grote Oorlog op haar grootmoeder net zo verpletterd was geweest. Ze kon niet anders dan de geschiedenis verder uit te zoeken. Maria Dewulf was 17 jaar toen de oorlog uitbrak. “De familie van mijn oma waren hoveniers uit Lombardsijde. Eeuwenlang trokken ze met hun karren naar de groentemarkt van Oostende. Voor de oorlog telde het dorp 1.172 inwoners. Ook Maria en haar familie maakten deel uit van deze bloeiende en zeer hechte gemeenschap. Tijdens de IJzerslag in oktober 1914 kwam Lombardsijde midden in de vuurlinie te liggen en bleef daarna vier jaar lang het doelwit van de geallieerde kanonnen. De familie sloeg op de vlucht en verloor alles wat ze generaties lang met eindeloos veel geduld en hard werken had opgebouwd. Het hechte gezin viel helemaal uiteen: zo werd mijn oma’s vader naar Oostende geëvacueerd, Maria vluchtte met haar moeder en enkele broers naar De Panne en later naar Normandië en vijf broers werden soldaat. Twee van hen hebben de oorlog niet overleefd. En het is net die scheiding die het verhaal zo pakkend maakt. Toen Belgische soldaten op 16 oktober 1918 de plek bereikten waar ooit Lombardsijde lag, vonden ze alleen maar puin. Het dorp was compleet weggevaagd. Vanwege de totale verwoesting verliep de wederopbouw vanaf 1919 zeer moeizaam. Het heeft tot ver in de jaren twintig geduurd voordat Lombardsijde weer een normaal functionerend dorp was.”

Historische context

Inge vertelt de indringende familiegeschiedenis aan de hand van tientallen foto’s die haar familie meer dan honderd jaar lang liefdevol heeft bewaard. Elke foto heeft ze gelokaliseerd, geïdentificeerd, van een verhaal voorzien en in een historische context geplaatst. Het resultaat is een zorgvuldig gedocumenteerd fotoalbum dat de hoogte- en dieptepunten laat zien uit het leven van slechts één van die duizenden anonieme gezinnen, waarvan het bestaan door de ‘Grote Oorlog’ volledig werd ontwricht. “Om dit boek te schrijven, heb ik veel archiefonderzoek gedaan, familieleden gesproken en hun verhalen geverifieerd. Het heeft me in totaal tien jaar gekost. Ik ben ook naar alle plekken gereisd waar mijn voorouders hebben gewoond, in de hoop dichter bij de essentie van hun verhaal te komen. Uiteraard heb ik ook regelmatig Lombardsijde bezocht”, zegt Inge, geboren in Brugge en nu woonachtig in Amersfoort, nabij Utrecht in Nederland. “Mijn boek beperkt zich niet tot de ervaringen van de soldaten aan het front, maar schenkt aandacht aan iedereen die met de verwoestende kracht van de oorlog wordt geconfronteerd: uit elkaar geslagen gezinnen, getraumatiseerde kinderen, rouwende moeders, aan hun lot overgelaten grootvaders en hele dorpsgemeenschappen die op de vlucht slaan voor het oorlogsgeweld. Zo komt het verhaal aan bod van 94-jarige opa van Maria, Karel Dewulf, die tijdens de IJzerslag in het holst van de nacht met paard en kar op een matras uit zijn boerderij in Ramskapelle werd geëvacueerd. Of hoe het befaamde Onze-Lieve-Vrouwe-beeldje uit Lombardsijde na de IJzerslag in Oostende terechtkwam. Ook de geschiedenis van het bekende hotel De Zeekameel, die ooit in handen was van de familie, krijgt de nodige aandacht. De familie van grootmoeder Maria Dewulf verschilt nauwelijks van duizenden andere families in West-Vlaanderen en België tijdens WOI en daarom is dit schrijnende verhaal herkenbaar voor iedereen.” ‘Alles gaat opperbest!’ kost 24.90 euro en is onder meer verkrijgbaar bij de dienst toerisme van Middelkerke, de Standaard boekhandel en via www.ingedebruyne.com.