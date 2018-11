"800.000 euro naar Arianefonds in 25 jaar" MEISJE MET LEUKEMIE NOOIT GEKEND EN TOCH IS NORBERT GROOTSTE SPONSOR PAUL BRUNEEL

13 november 2018

02u27 0 Middelkerke Norbert Declercq uit Leffinge (74) zet zich al meer dan 25 jaar in voor het Arianefonds, ten voordele van onderzoek naar leukemie. Hij zamelde in die tijd al 800.000 euro in. Nu koestert hij nog een grote droom. "Een herdenkingsbos voor wie de strijd tegen de ziekte verloor", zegt Norbert Declercq.

Het Arianefonds is indertijd, in 1982 opgericht na het overlijden van Ariane De Backer. Het meisje overleed in Brussel aan leukemie op 22-jarige leeftijd. Haar familie richtte het Arianefonds op om de broodnodige fondsen in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte. Norbert Declercq maakte toevallig kennis met de moeder van de jonge vrouw. "Haar verhaal heeft me toen zo geraakt, dat ik meteen besloot om me zelf ook in te zetten voor het goeie doel. Ik heb Ariane nooit ontmoet, maar het voelt na al die jaren aan alsof ik haar goed heb gekend", aldus Norbert.





Kort na zijn beslissing startte Norbert met de uitgave van wenskaarten ten voordele van het fonds. Hij slaagde e in om striptekenaars warm te maken voor het ontwerpen van die wenskaarten en ze werden meteen een collectors item. Paul Geerts was de eerst striptekenaar die kaarten ontwierp en hij gaf Ariane gestalte in de vorm van een bloem, een symbool dat nog steeds wordt gebruikt voor het Arianefonds. Na Paul Geerts volgden nog onder meer Marc Sleen, Merho, Jean Pol en Walthéry. In 2004 startte Norbert ook met de verkoop van een Arianefonds-champagne met speciale capsule en etiket. Dit jaar verkoopt hij de champagne voor de 20ste keer. "Ook al een jubileum" zegt Norbert, "ik heb dit jaar al 250 flessen champagne met een speciale capsule in reliëf. Alles is genummerd en dus weer een collectors item. Een fles kost 25 euro en de opbrengst gaat uiteraard integraal naar het Arianefonds."





Praatgroep

Norbert hoopt tegen het einde van het jaar opnieuw een mooie cheque te kunnen overhandigen aan professor Dominique Bron van de dienst Hematologie van het Jules Bordet Instituut in Brussel. Totnogtoe zamelde hij al meer dan 800.00 euro in. "Alles wordt altijd integraal overhandigd, de kosten die ik maak voor verplaatsingen, telefoongesprekken en dergelijk betaal ik uit eigen zak", voegt hij er nog aan toe. Norbert en zijn vrouw Monique hebben ook al meer dan 20 jaar een praatgroep waar patiënten en familie terechtkunnen. Volgend jaar is alvast op 28 juli een Ariane-wandelontmoeting gepland en sinds kort kan wie het wil ook gewoon lid worden van het Arianefonds, mits het betalen van een kleine maandelijkse bijdrage. Wie champagne wenst aan te kopen of lid wil worden kan contact opnemen met Norbert Declercq op het nummer 059/30.30.86 of 0495/ 67.31.00.