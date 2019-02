Zwerfvuilactie op ‘t Veld VDI

27 februari 2019

23u24

Bron: VDI 0

De Milieuraad organiseert op zaterdag 2 maart om 9 uur een zwerfvuilactie op ’t Veld. Verzamelen gebeurt in de Sint-Antoniusschool in de Sint-Antoniusstraat 3. De actie duurt tot twaalf uur. Deelnemers moeten minimum tien jaar zijn. Wie vrijwilliger is, is automatisch verzekerd. Je krijgt gratis werkhandschoenen, een versnapering voor onderweg en soep en broodjes na aankomst. Zorg zelf voor voldoende warme (regen)kledij, stevige schoenen, eventueel laarzen en een reflecterende vest. Wie wil mee doen, kan zich inschrijven via 051/54.13.35 of milieu@meulebeke.be.