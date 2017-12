Zestiger riskeert levenslang rijverbod 02u54 5 Meulebeke Een 61-jarige bestuurder uit Oostrozebeke riskeert een levenslang rijverbod. In vier maanden tijd heeft de politie Luc V. drie maal betrapt op dronken rijden.

Op 18 november vorig jaar reed Luc V. een verboden rijrichting in de Oude Diksmuidse Boterweg in en haperde aan een andere wagen. De man reed gewoon verder maar kon thuis snel gevat worden. Hij bleek duidelijk dronken. Vier maanden eerder reed V. na een cafébezoek tegen een stilstaand voertuig. Hij had 2,58 promille alcohol in het bloed en mocht na zes eerdere veroordelingen voor alcoholintoxicatie en dronkenschap eigenlijk niet eens autorijden. Bij een alcoholcontrole in Ingelmunster liep hij tot slot ook nog eens tegen de lamp. Voor het openbaar ministerie was de maat vol. Het eiste een levenslang rijverbod. Een maatregel waartegen de advocaat van Luc V. niet protesteerde. "Hij raakte na zijn pensioen vereenzaamd", klonk het. "Hij zocht zijn toevlucht in het café. Maar ondertussen heeft zijn dochter, die in Affligem woont en niet meteen wist dat er iets fout liep met haar vader, ingegrepen. Mijn cliënt verkocht zijn wagen, diende zijn rijbewijs in, liet zijn nummerplaat schrappen en verhuisde naar Affligem, dicht bij zijn dochter." De zestiger vroeg een werkstraf in plaats van torenhoge boetes. De politierechter laat nu onderzoeken of dat wel wenselijk en haalbaar is. Tegen 15 maart moet dat duidelijk zijn. (LSI)