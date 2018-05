Zes reuzen krijgen erfgoedmedaille opgespeld 29 mei 2018

02u27 0

Het kermisweekend in Meulebeke stond in het teken van de reuzen. Zaterdag kregen de zes reuzen een medaille opgespeld waarmee ze officieel erkend werden als immaterieel cultureel erfgoed. Zondag stapte de reuzenfamilie door de straten. Karel van Mander, zijn vrouw Catalina en hun zoon Jules-Oscar, reus Sigaar van de Rappe Rupse, reus Sint-Elooi en reus Eddy Wally. Sinds cultuurminister Sven Gatz in 2015 de reuzencultuur erkende als erfgoed zijn al drie Gitse reuzen, zes Wingense, een Lichterveldse, een Hoogleedse, vier Ardooise, drie Izegemse en zestien Roeselaarse reuzen erkend als erfgoed. (SVR)