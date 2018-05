Zes reuzen erkend als erfgoed GIGANTEN KRIJGEN IN KERMISWEEKEND MEDAILLE OPGESPELD VALENTIJN DUMOULEIN

16 mei 2018

02u26 1 Meulebeke De zes Meulebeekse reuzen krijgen op zaterdag 26 mei tijdens het kermisweekend een medaille opgespeld. Op die manier krijgen ze officieel een erkenning als immaterieel cultureel erfgoed.

Vlaams minister Sven Gatz voegde reeds in 2015 de reuzencultuur toe aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Toen kregen ook drie Gitse reuzen, zes Wingense, één Lichterveldse, één Hoogleedse, vier Ardooise, drie Izegemse en zestien Roeselaarse reuzen dat statuut. Meulebeke - dat nochtans ook een lange reuzengeschiedenis heeft - bleef wat achter. Tot nu.





"Het heeft even geduurd voor we ons papierwerk in orde hadden", beaamt kermiskramer Johny Wastijn. Hij zorgde er tien jaar geleden met collega-foorkramer Jean-Pierre Lannoo voor dat er opnieuw een reuzenstoet in Meulebeke kwam. "De kermis was toen ten dode opgeschreven", blikt hij terug. "Het bezoekersaantal ging achteruit en van randanimatie was geen sprake. We besloten terug naar de traditie van vroeger te grijpen en de lokale reuzencultuur wat nieuw leven in te blazen. Zo werd er reeds in 1926 melding gemaakt van een kermis met een reuzenoptocht in de stationswijk. Dat was toen met reus Karel van Mander, zijn vrouw Catalina en hun zoon Jules-Oscar. Pas in 1980 zijn op een zolder en in een magazijn hun hoofden teruggevonden. Ze zijn herschilderd en kregen nieuwe kleren, maar verdwenen toch terug op de achtergrond. Tot we de stoet opnieuw organiseerden en het reuzentrio vanonder het stof haalden. Een jaar later kwam reus Sigaar van de Rappe Rupse erbij. Een verwijzing naar foorreiziger Gerard Lannoo, de broer van Jean-Pierre."





Eddy Wally

In 2016 kwam de nieuwe reus Sint-Elooi van de gelijknamige Gilde erbij en vorig jaar werd zelfs een reus van wijlen Eddy Wally aan de Meulebeekse reuzenfamilie toegevoegd.





De opening van de kermis vindt vrijdag 25 mei om 18 uur plaats, gevolgd door een kinderloop en de Beren City Trail. Op zaterdag is er om 16 uur eerst een eucharistieviering op de piste van de autoscooters, waarna de reuzen een passende hulde krijgen. Daarna is er een avondmarkt. Op zondag is er de hele dag een opendeurdag in het gemeentehuis en om 15 uur vertrekt de reuzenstoet met diverse muziekkorpsen. In het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog zullen er ook enkele speciale legervoertuigen te zien zijn. Maandag is er een afsluitende rommelmarkt.





Johny zoekt ook nog enkele vrijwilligers die mee enkele reuzen willen dragen. Er is een kleine vergoeding voorzien. Meer info: 0475 91 92 82.