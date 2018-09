Zes nieuwe kandidaten bij ZorgSaam 06 september 2018

ZorgSaam, de nieuwe politieke beweging opgericht door sp.a'er Rik Priem die ook kandidaten van andere strekkingen huisvest, lost zes nieuwe kandidaten.

Bankbediende op rust Roos Coudenys prijkt op de lijst. Zij komt op voor een degelijk ouderbeleid. Sandra Depla werkte twintig jaar als verpleegkunde en is vandaag actief bij Artex Fashion in Izegem. Ania Vermeulen werkt als boekhoudster en wil werk maken van een betere verkeerscirculatie in de gemeente. Bediende Laura Ravelengien wil werk maken van een beter woonbeleid en jongste kandidaat Maikel Van Thournout voor meer rechtvaardigheid. Er is ook nog Dorine Warnez, stikster en lid van ACV Confectie. (VDI)