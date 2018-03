Zebrapad H. Spilleboutdreef veiliger door het in te korten? 21 maart 2018

Meulebeke N-VA-raadslid Siska Rommel brak tijdens de gemeenteraad een lans voor het beveiligen van zebrapaden.

Hierbij haalde ze het ongeval aan van de Meulebeekse Jennifer Beirlandt die in 2015 werd aangereden in de H. Spilleboutdreef en nog steeds met rugproblemen kampt. "Haar vriend deed het voorstel om dat zebrapad aan te passen met het concept Zebra+ waarbij ledlampjes het zebrapad zichtbaarder maken. Tot op vandaag werd niks gedaan", aldus Rommel.





Schepen Griet Coppé (CD&V) laat weten dat niet alle Roeselaarse zebrapaden uitgerust kunnen worden met Zebra+. "Maar we bekijken enkele van nabij. We hebben Jennifer en haar vriend ontvangen. Nu wachten we op onderzoeksresultaten van de politie om hen opnieuw uit te nodigen. Ondertussen voerden onze diensten een onderzoek en denken we het zebrapad korter te maken en beter te verlichten." Jennifer en haar vriend Arne Wambeke zijn teleurgesteld. "Het antwoord was als verwacht. Veel rond de pot draaien zonder oplossingen te zoeken", klinkt het. (CDR)