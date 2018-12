Woonzorgcentrum maakt eigen rouwdekens

Valentijn Dumoulein

03 december 2018

16u01 1

Negen vrijwilligers van woonzorgcentrum Sint-Vincentius hebben het voorbije anderhalf jaar met hulp van enkele inwoners een eigen ‘quilt’ gemaakt. Het gaat om drie rouwdekens die gebruikt worden bij het overlijden van een inwoner. “Al hebben wij het liever over ‘levensdekens’, vertelt coördinatrice Mia Vervaeck. “Vroeger werd een overledene in een grijze zak gestopt en door de begrafenisondernemer opgehaald. Dat was voor heel wat inwoners vrij confronterend. We hoorden via via dat ze in Nederland reeds met deze quilten – een verwijzing naar de handwerktechniek die erachter zit - werkten en besloten er zelf enkele te maken. De eerste quilt is het resultaat van anderhalf jaar handwerk door vrijwilligers en inbreng van bewoners. De tweede is gemaakt in de stof van een eigen ontwerp door Marieke Rysman. Het gaat om kleurrijke dekens die we op het lichaam van de overledene leggen als die door de begrafenisondernemer opgehaald wordt. Later keert de quilt terug naar de kamer, waar hij op het bed van de overleden persoon ligt tot de kamer is leeggehaald door de familie.” Één quilt werd met handwerk gemaakt, de andere twee machinaal. Het woonzorgcentrum wil er nog twee bijmaken zodat bij de verhuis naar woonzorgcentrum De Lappers alle afdelingen over een eigen quilt beschikken.