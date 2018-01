Woonzorgcentra Sint-Vincentius en Ter Deeve fusioneren 02u46 0 GVO Een conceptbeeld van het nieuwe woonzorgcentrum, dat momenteel in aanbouw is.

Zowel de OCMW- als gemeenteraad hebben groen licht gegeven voor de samensmelting van woonzorgcentra Sint-Vincentius en Ter Deeve.





In de praktijk betekent dit dat het OCMW-rusthuis Ter Deeve zijn karretje kan haken aan het nieuwbouwproject van privérusthuis Sint-Vincentius van de groep GVO. Die bouwt momenteel een gloednieuw rusthuis aan de Karel van Manderstraat. "Enkel de minister moet het project nog goedkeuren, maar daarna staat niks deze samenwerking nog in de weg", weet OCMW-voorzitter Luc Vullers. "Ter Deeve zal een apart te bouwen vleugel in het nieuwbouwproject krijgen. We richten daarvoor een vzw op die net als het woonzorgcentrum De Lappers zal heten. Ter Deeve telt 44 bedden, die vinden straks allemaal een plaatsje in het nieuwe gebouw. In totaal zullen er 150 bedden zijn. Alle personeelsleden kunnen mee de overstap wagen. Als gemeente en OCMW staan we voor een bepaalde duur in voor compensatie zodat er geen loonnadeel zal zijn. De onderhandelingen met de vakbonden lopen daar nog over. De prijzen voor de inwoners zullen niet stijgen."





Ter Deeve zocht al langer naar een goede oplossing omdat er steeds meer herstellingswerken aan het huidige gebouw nodig zijn. "Door deze fusie kunnen alle inwoners straks in een moderne nieuwbouw terecht", besluit Vullers. Het oude gebouw van Sint-Vincentius wijkt op termijn voor een woonproject. Het nieuwe woonzorgcentrum moet begin 2020 klaar zijn. (VDI)