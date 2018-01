Woensdag afscheid van verongelukte e-biker 02u35 0

In De Aster, de aula van het rouwcentrum Sabbe langs de Tieltstraat in Meulebeke, wordt volgende woensdag 10 januari om 14 uur afscheid genomen van e-biker Lieven Leyn. De 53-jarige Meulebekenaar stierf dinsdagavond in het ziekenhuis, nadat hij in Ingelmunster met zijn elektrische fiets tegen een laadkooi voor prei was gebotst. Dat gebeurde toen hij huiswaarts reed na zijn dagtaak bij Betafence in Stasegem. De laadkooi voor prei was niet verlicht en stond gedeeltelijk op het fietspad. Het slachtoffer merkte dat niet of te laat op. Lieven Leyn was vader van vier. Zijn overlijden is ook een zware klap voor de moeder van zijn kinderen, voor wie hij nog altijd een steun en toeverlaat was, al was het echtpaar al een tijd uit elkaar. Wie de Meulebekenaar voor de uitvaartdienst nog een laatste groet wil brengen, kan daarvoor elke weekdag van 16.30 tot 19 uur terecht in het uitvaartcentrum Sabbe. Op zaterdag is een laatste groet mogelijk van 14 tot 15 uur. (VHS)