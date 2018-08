Wielertoerist (83) kritiek na aanrijding met auto 27 augustus 2018

Een 83-jarige wielertoerist uit Waregem is zaterdagavond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval op het kruispunt van de Izegemsestraat en de Tombrugstraat in Ardooie. L.C. (83) uit Waregem reed op het verlicht fietspad in de Izegemsestraat richting Izegem. De autobestuurder uit Meulebeke reed in de Tombrugstraat en kwam op het kruispunt met de Izegemsestraat. De bestuurder zag de wielertoerist te laat afkomen en beiden konden een aanrijding niet meer vermijden. De 83-jarige wielertoerist kwam zeer zwaar ten val. Hij werd in kritieke toestand afgevoerd naar het AZ Delta in Roeselare. Door het ongeval was de Izegemsestraat een tijdlang afgesloten voor het verkeer. (AHK)