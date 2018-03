Werkstraf voor broers na klappen aan notaris 22 maart 2018

02u50 0

Twee tweelingbroers uit Meulebeke moeten elk een werkstraf van 250 uren uitvoeren. Dat besliste de rechter in Kortrijk. Twee jaar geleden takelden ze notaris Yannick Sabbe (62) uit Izegem stevig toe. Aan het slachtoffer moeten ze een schadevergoeding van zo'n 12.000 euro betalen. Op 19 maart 2016 was de notaris in café De Pauw in Izegem aanwezig toen broers Tim en Tars V.A. (25) duidelijk boven hun theewater amok maakten en klanten lastig vielen. Toen ze zich ook tegen een zieke vriend van de notaris keerden, reageerde de man. Het bekwam hem slecht want de broers gaven hem slagen en schoppen en sleurden hem naar buiten. Daar deden ze lustig verder, tot de notaris bewusteloos raakte. Hij liep tal van breuken in het gezicht op. De broers waren geen onbekenden voor het gerecht. Ze probeerden nog strafvermindering te krijgen door te stellen dat de slagen uitgelokt waren maar daar ging de rechter niet op in. Als ze hun werkstraf niet uitvoeren, vliegen ze toch twee jaar de cel in. (LSI)