Werken in de Oude Gentstraat

28 maart 2019

Vanaf vrijdag 29 maart tot en met woensdag 3 april is de Oude Gentstraat afgesloten voor alle verkeer wegens werken van de Watergroep. Het gaat om het deel van de straat tussen de Godshuisstraat en de Meentakstraat. Er is een omleiding voorzien via de Gent- en Meentakstraat. De woningen blijven bereikbaar. Meer info bij de technische dienst op 051/54.13.10.