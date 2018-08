Werken aan Randweg 24 augustus 2018

Naar aanleiding van de realisatie van bedrijvenzone Gavershoek wordt er momenteel gewerkt aan een in- en uitrit ter hoogte van de Randweg. Ter hoogte van de in- en uitrit worden slimme verkeerslichten geplaatst. Daardoor is er momenteel beperkte hinder langs de Randweg. Doorgaand verkeer blijft steeds mogelijk. Onder voorbehoud van de weersomstandigheden zal het fietspad begin september afgewerkt zijn. (VDI)