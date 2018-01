Wachttorentjes maken renovatie compleet 02u36 0 Foto Joke Couvreur De fraaie wachttorentjes met in de achtergrond het kasteel Ter Borcht.

Met het verfraaien van de wachttorentjes aan de kant van de Baronielaan zit de renovatie van het exterieur er nu helemaal op. Het gaat om twee torens met klokje op een brugconstructie over de Devebeek. Er werden ook nieuwe smeedijzeren hekken aangebracht. In de praktijk zullen de torentjes vooral te zien zijn voor gebruikers van de afgesloten parking vlakbij de ingang van het kasteel. Die zal enkel dienen voor mindervaliden, medewerkers of eregasten. (VDI)