Vrouw richt luchtdrukpistool op automobiliste 19 april 2018

02u36 4

Een 37-jarige vrouw uit Meulebeke riskeert 10 maanden celstraf omdat ze op 3 september vorig jaar een luchtdrukpistool richtte op een 18-jarige automobiliste.





Het slachtoffer reed met de auto van haar vader toen ze in de Paanderstraat een ruziënd koppel opmerkte. Toen ze naderde met de auto ging de vrouw, Joke V., plots in het midden van de weg staan.





"Met haar beide handen richtte ze een luchtdrukpistool op het meisje", pleitte de advocate van het slachtoffer. Uit angst reed het slachtoffer achteruit en raakte een paaltje. De vrouw verdween nadien in haar woning.





Getuigen van café Ford op de hoek van de Oostrozebekestraat en de Paanderstraat konden de politie naar de daderes leiden. Joke V. bevestigde op de rechtbank dat ze ruzie had met haar vriend Jeroen V. maar dat ze zich door de alcohol verder niets meer kon herinneren wat er toen gebeurd was. Bij een huiszoeking vond de politie nog een tweede luchtdrukpistool en een kruisboog waar de man geen vergunning voor had. Daarvoor riskeert hij acht maanden cel. Het slachtoffer vraagt 1.200 euro schadevergoeding en 1.900 euro voor de schade aan de auto. Vonnis op 16 mei. Joke V. werd tijdens dezelfde zitting gisteren ook al veroordeeld tot negen maanden cel en 8.000 euro boete voor het bezit van cocaïne. (AHK)