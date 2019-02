Vrienden organiseren benefiet voor Anneleen, die al 3,5 jaar tegen kanker strijdt: “We slaan er ons wel doorheen en genieten van de kleine dingen” Valentijn Dumoulein

16 februari 2019

21u59

Bron: Valentijn Dumoulein 0 Meulebeke Vier zware operaties, een reeks chemokuren en talloze bestralingen. Dat heeft Anneleen Van Parys (36) uit Meulebeke al moeten doorstaan nadat ze in mei 2015 te horen kreeg dat ze borstkanker had. De ziekte zaaide ook uit naar haar hoofd. Een harde klap voor haar, haar man Kristof Vande Walle en kinderen Eléonore (9) en Célestine (5), maar het gezin sloeg er zich door. Om hen te steunen organiseren hun vrienden binnenkort een benefietavond in OC Vondel.

Anneleen en haar man wonen al twaalf jaar op De Paanders, waar ze tot 12 mei 2015 een zorgeloos leven leidden. “Ik had al langer pijn aan mijn borst”, vertelt Anneleen. “De dokter dacht dat het de naweeën waren van een val van een jaar geleden, maar ik voelde dat er meer aan de hand was. Mijn moeder is gestorven aan borstkanker en ook heel wat tantes en nichten hebben de ziekte. Ik ben naar een gynaecoloog geweest en die bevestigde wat ik vreesde: het was genetisch en kwaadaardig.”

Kindermaat

In het AZ Sint-Jan in Brugge werd een chemokuur opgestart. Niet veel later volgde een operatie en daarna nog eens dertig bestralingen. “Gelukkig werden we goed opgevangen. Het ziekenhuis gaf ons tips om de ziekte aan onze dochters uit te leggen en dat heeft ons goed geholpen. In december 2015 kregen we het goede nieuws dat er geen enkele kankercel meer in mijn lichaam gedetecteerd was.”

Het gezin kon terug aan de toekomst beginnen denken, maar enkele maanden later volgde een nieuwe klap. “Ik kreeg last van plotse lichtflitsen en mijn zicht ging er op achteruit”, zucht Anneleen. “De artsen dachten dat ik een vorm van migraine had, maar de medicatie hielp niet. Uit een hoofdscan bleek dat de borstkanker naar mijn hersenen was uitgezaaid. Waar we bij de eerste diagnose nog hoopvol bleven, zakte de moed plots in onze schoenen.”

Vakantiefoto

”We hebben die bewuste avond met het hele gezin zitten huilen”, vertelt echtgenoot Kristof. “De hemel viel op ons hoofd en we vroegen ons af waarom ons dit nu weer moest overkomen. Maar Eléonore zei dat we niet mochten opgeven. Ze wees naar een vakantiefoto waarop we allemaal met een brede glimlacht stonden en zei dat we ooit weer zouden kunnen lachen zoals op die foto. De volgende dag hebben we besloten er opnieuw voor te gaan en keihard te vechten. Onze dochter heeft er ons toen door gesleurd. We zijn altijd vrij open geweest over Anneleens ziekte tegen onze kinderen en dat heeft ons gezin alleen maar hechter gemaakt.”

Er volgden opnieuw chemokuren en in de daaropvolgende jaren moest Anneleen nog vier keer onder het mes, waarvan drie operaties in het afgelopen half jaar. “Eén letsel wegnemen, bleek bijzonder riskant”, gaat Anneleen verder. “Als het fout ging, kon mijn linkerbeen verlamd raken. Na enkele eerdere operaties was ik ook waanbeelden beginnen zien en doordat één letsel dicht op mijn oog zat, had ik na die operatie plots bijna geen zicht meer. Dat is nadien gelukkig verdwenen. De schrik zat er dus in toen ik op 29 januari die laatste cruciale operatie moest ondergaan. Toen ik wakker werd, ben ik meteen met mijn been beginnen schudden. Een vreemd zicht, maar ik was dolgelukkig dat alles nog werkte", lacht Anneleen. “Na een lange lijdensweg waren alle operaties eindelijk achter de rug.”

”Sterk karakter”

Anneleen moet de komende maanden nog een paar keer op controle, maar blijft op haar hoede. “Die vrees dat de ziekte kan terugkomen, zal nooit helemaal verdwijnen. Het is deel van ons leven geworden, maar we slaan er ons wel doorheen. Ik heb een sterk karakter. De voorbije 3,5 jaar ben ik ondanks alles ook zoveel mogelijk positief gebleven. Ik heb geleerd dat je van de kleine dingen moet genieten. Ik probeer ook een zo normaal mogelijk leven te leiden. Omdat ik aan het hoofd geopereerd ben, mag ik uit veiligheidsoverwegingen de komende maanden niet met de fiets of wagen rijden, maar zodra ik weer op krachten ben, mag ik van de gemeente terug aan de slag op de dienst Financiën, waar ik al jaren met veel plezier werk. Ik voel me ook enorm gesteund door de collega’s.”

Benefietavond

Ook de vrienden van Anneleen en Kristof laten zich niet onbetuigd. “Anneleens nicht Eveline speelt bij de coverband Basement en wilde al langer eens voor ons optreden”, weet Kristof. “Uiteindelijk is dat uitgegroeid tot de benefietavond ‘Samen voor Anneleen’ op zaterdag 6 april om 19.30 uur in ontmoetingscentrum Vondel. DJ’s Starfire en Les komen er plaatjes draaien. De ziekenhuisfacturen de voorbije 3,5 jaar zijn enorm opgelopen en onze vrienden willen ons zo een duwtje in de rug geven. Een deel van de opbrengst schenken we ook aan Kom op tegen Kanker.”

Tickets voor de benefietavond kosten acht euro in voorverkoop en tien euro aan de deur. Bestellen kan via samenvooranneleen@gmail.com. Kaarten zijn ook te koop bij handelszaken Perladonna, bakkers Carlo en Sintobin, de snooker en Frituur De Sneppe.