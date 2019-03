Voorwaardelijke straf voor verkoop cannabis LSI

05 maart 2019

13u14

Bron: LSI 0 Meulebeke Amper twee maanden na zijn voorlopige vrijlating uit de gevangenis, begon een 24-jarige jongeman uit Meulebeke halfweg 2016 opnieuw cannabis te verkopen. Daarom kreeg Jason C. dinsdag van de rechter in Kortrijk een celstraf van vijftien maanden en een boete van achtduizend euro. Als hij zich de komende vier jaar aan voorwaarden houdt, is maar 1.200 euro effectief en blijft de celstraf voorwaardelijk.

Op de zitting bekende hij voor het eerst dat hij inderdaad na zijn vrijlating opnieuw was beginnen dealen. “Kleine gebruikershoeveelheden aan vrienden”, beweerde hij. Bij een huiszoeking op 18 oktober 2017 vond de politie 2.080 euro in een kluis, een wapen en restjes cannabis. Op 3 november 2016 had hij bij een controle in Roeselare ook al 28 gram cannabis en 180 euro op zak. Bij een vorige veroordeling had hij al eens achttien maanden celstraf met probatievoorwaarden gekregen bovenop zijn twee maanden voorhechtenis. Tot 2021 moest hij zich sowieso aan voorwaarden houden. Daar komt nu dus nog twee jaar bij. De rechter verklaarde 2.260 euro drugsgeld verbeurd.