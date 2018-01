Voortaan zone 50 in Gentstraat en Meentakstraat 02u32 0

In de Gentstraat en de Meentakstraat in Meulebeke wordt een zone vijftig ingevoerd.





Dat werd beslist op de voorbije gemeenteraad.





Vanaf café De Steenweg tot in het centrum van de gemeente zal er in beide straten een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur toegelaten worden, om zo de veiligheid voor de fietsers te verhogen.





De werken in de straat zijn inmiddels zo goed als af. (SVR)