Vlaams geld voor fietspad tussen Meulebeke en Dentergem VDI

31 december 2018

13u15

Bron: VDI 5

Uit het Geïntegreerde Investeringsplan (GIP) van Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-Va) blijkt dat er in 2019 466 miljoen euro voor West-Vlaanderen voorzien is. Ook in onze regio staan er enkele belangrijke investeringen op stapel.

“Enkele blikvangers in het GIP voor 2019 zijn de fietspaden langs de N305 tussen Meulebeke en Dentergem (3,5 miljoen euro), de fiets- en voetgangersbrug in Nieuwpoort (3 miljoen euro), de werken aan de zeedijk in Middelkerke (5 miljoen euro), de renovatie van de Vandammesluis in de Haven van Zeebrugge (19,5 miljoen euro) en de realisatie van de Reepbrug in Kortrijk (2 miljoen euro)”, aldus Vlaams parlementslid Bert Maertens.

Ook de herinrichting van het op- en afrittencomplex nr. 7 in Izegem staat volgend jaar op het programma (1,5 miljoen euro); in 2020 maakt de minister 1,7 miljoen euro vrij voor het studiewerk in het kader van de opwaardering van het kanaal Roeselare-Leie.

“Onze regio heeft nood aan deze nieuwe investeringen in infrastructuur”, zegt Bert Maertens. “We willen het aantal verkeersdoden terugdringen en de economische ontwikkeling alle kansen geven door te investeren in goede verbindingen voor alle weggebruikers. Deze investeringen gaan een voelbaar verschil maken”, zo besluit Bert Maertens.