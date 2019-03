Vijftiende Veldloop op Ter Borcht VDI

01 maart 2019

09u24

Bron: VDI 0

Op zondag 3 maart organiseert is er de vijftiende editie van de Veldloop op recreatiedomein Ter Borcht. Het gaat om de derde wedstrijd van het 33ste Veldloopcriterium voor Vrije Sporters. De loopwedstrijd vindt plaats op Ter Borcht. De ingang is via de Ter Borchtlaan en Ingelmunstersteenweg. Er zijn medailles voor de podiumplaatsen en een naturaprijs voor elke deelnemer. Inschrijven kost 2 euro voor leden en 4 euro voor niet-leden. Inschrijven kan de dag zelf. Meer info via 051/48.70.57.