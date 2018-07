Vier nieuwe kandidaten bij N-VA 02 juli 2018

N-VA heeft vier nieuwe namen klaar voor zijn kieslijst. Trees Duprez (62) werkt als opvoedster bij Mivalti in Tielt. Ze was reeds gemeenteraadslid tussen 2006 en 2012. Filip Cailliau (45) werkt in het Izegemse bedrijf Vandemoortele en hij is sergeant-majoor bij de lokale brandweer. Hij wil zich inzetten om sociaal isolement te voorkomen. Joke Morel (37) werkt als poetsvrouw bij Dienstenaanhuis. Zij ijvert voor een groenere gemeente. Huidig raadslid Herman Vanhee (64) prijkt ook op de lijst. Hij zetelt reeds achttien jaar in de raad en houdt zich bezig met ruimtelijke ordening en milieu. Eerder raakte al bekend dat Benedikt Van Staen lijsttrekker wordt. (VDI)