VIDEO: Mobiele beregeningspomp moet landbouwers helpen in strijd tegen droogte: “De pomp is sterker dan die van een brandweerwagen en kan tot 150 meter ver spuiten” VDI

11 maart 2019

12u13

Bron: VDI 0 Meulebeke Om in tijden van grote droogte landbouwers nog beter met water te kunnen bevoorraden, heeft landbouwer-transporteur Ignace Blomme (45) samen met machineproducent Bart Verwilst een mobiele beregeningspomp gemaakt die tot 150 meter ver kan spuiten.

De aanhoudende droogte van de voorbije twee zomers staat bij veel land- en tuinbouwers nog vers in het geheugen gegrift. Oogsten vielen kleiner uit en ook de schade was niet min. “In onze regio viel dat nog eens extra op, want we zitten hier in wat we ‘de groententuin van Europa’ noemen”, vertelt Ignace Blomme, die samen met zijn vrouw een kwekerij met 2.650 varkens runt. Daarnaast baten ze met Blovaco ook een transportbedrijf uit dat boeren in heel België bedient met het vervoer van groenten, mest, meel, afval, beton of slib. “Omdat we ook in de toekomst waarschijnlijk nog met grote droogtes geconfronteerd zullen worden, heb ik met landbouwmachineproducent Bart Verwilst uit Kanegem geprobeerd daar een antwoord op te vinden. Het resultaat is een beregeningspomp die op een tankwagen gemonteerd is.”

Groter bereik

Vooral dat mobiele aspect is uniek. “Er zijn landbouwers die vaste constructies hebben die een even groot bereik hebben, maar die kunnen maar een bepaald gebied bedienen”, legt Ignace uit. “Mijn pomp kan ik overal inschakelen. We hebben ze zo ingesteld dat ze 120 tot zelfs 150 meter ver kan spuiten. Dat betekent dat we op wielen een nog groter bereik hebben. Dat is ook handig voor landbouwers die gewassen niet willen schaden door er over te rijden. We kunnen van op ruime afstand beregenen.”

De pomp heeft een sterkte van elf bar. Daarmee hebben we straffer materiaal in huis dan een brandweerwagen. Wie er per ongeluk voor zou lopen, wordt weggeblazen Ignace Blomme

400.000 liter

De pomp heeft een debiet van 400.000 liter per uur. Als je weet dat de gemiddelde pomp maar 75.000 tot 90.000 liter per uur haalt, is dat een grote verbetering. Ik heb een tank van 25.000 liter die ik met deze turbopomp in vijf minuten kan vullen. Zo kunnen we in kortere tijd veel meer boeren bedienen en op plaatsen beregenen die vroeger niet makkelijk bereikbaar waren. Ook de beneveling loopt veel beter. De pomp heeft een sterkte van elf bar. Daarmee hebben we straffer materiaal in huis dan een brandweerwagen”, glundert Ignace. “Wie er per ongeluk voor zou lopen, wordt weggeblazen.”

Uitzonderlijk

Maar hoe uniek is zo’n pomp nu? “Voor deze streek is ze toch uitzonderlijk”, beaamt lokale Landelijke Gilde-voorzitter Jean-Marie Gunst, die ook in het provinciaal bestuur van de Boerenbond zetelt. “Met zijn ‘water op wielen’ heeft Ignace een goed wapen in de strijd tegen droogte. Water laten aanvoeren, is voor een landbouwer vaak onbetaalbaar, maar soms kun je niet anders als je je oogst wil redden. Deze mobiele tankwagen heeft alleszins een veel groter rendement.”