Verkoop tickets cultuurseizoen van start 02 augustus 2018

Wie tickets voor het nieuwe cultuurseizoen in OC Vondel wil kopen, kan dat vanaf nu doen. Telefonisch bestellen kan via 051/54.13.20, vrijetijd@meulebeke.be of aan het loket tijdens de openingsuren. Er zijn zeven voorstellingen tijdens het komende seizoen, met oa. optredens van Het Zesde Metaal, Ruben van Gucht, Kamal Kharmach en Walter Baele.





(VDI)