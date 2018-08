Verenigingen gezocht om zwerfvuil te rapen 29 augustus 2018

De gemeente Meulebeke is op zoek naar verenigingen, groepen of scholen om samen zwerfvuil te rapen. Geinteresseerden kunnen een locatie uit de knelpuntenlijst kiezen, in oktober een actie organiseren en in april volgend jaar de handen uit de mouwen steken.





De gemeente levert een opruimpakket. Als bonus verdient de groep een subsidie van 150 euro als er ook nog eens twee leden deelnemen aan de grote zwerfvuilactie in maart volgend jaar. Inschrijven kan tegen ten laatste 30 september via milieu@meulebeke.be of 051/54.13.35. Er kunnen maximaal vijftien groepen meedoen. (VDI)