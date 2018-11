Veldstraat krijgt tijdelijk wegversmallingen 20 november 2018

02u26 0

Het stuk Veldstraat tussen de Grote Roeselarestraat en de Bruggesteenweg in Meulebeke krijgt tijdelijk vier wegversmallingen waar maar één wagen per keer kan passeren. Verder wordt de bocht bij het inrijden vanuit de Grote Roeselarestraat scherper gemaakt. Met de proefopstelling wil de gemeente proberen om de snelheid er tot vijftig kilometer per uur te verlagen. De maatregel komt er omdat er de jongste jaren veel jonge gezinnen met kleine kinderen in de Veldstraat zijn komen wonen. Eind februari volgt een evaluatie van de proefopstelling. Midden 2019 volgt dan een nieuwe asfaltlaag en een breder fietspad. (VDI)