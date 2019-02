Veldstraat krijgt andere wegversmalling VDI

05 februari 2019

13u44

Bron: VDI 5 Meulebeke De vier omstreden wegversmallingen in de Veldstraat in Meulebeke verdwijnen en worden vervangen door een ander type.

De Veldstraat kreeg eind vorig jaar een proefopstelling met vier wegversmallingen. Bedoeling was om minder sluipverkeer naar het centrum te krijgen en dat de snelheidsbeperking van vijftig kilometer per uur er gehandhaafd bleef. Er volgden gemengde reacties van buurtbewoners en de voorbije periode vonden er toch nog twee (bij de politie geregistreerde) ongevallen met blikschade plaats. Als gevolg daarvan werd de evaluatie van de maatregel vervroegd. Op een infovergadering bleken de meningen verdeeld.

“Na rijp beraad is beslist om de obstakels weg te nemen en er een ander type wegversmalling of snelheidsbeperkende maatregel te voorzien”, vertelt burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester). “Hopelijk krijgen we zo hetzelfde effect: de snelheid uit die straat halen, met als doel minder gevaarlijke situaties te creëren. Het gaat opnieuw om een proefopstelling.”’ Op langere termijn volgt een heraanleg van de straat, waarbij ook de fietspaden worden verbreed. De gemeente heeft een studiebureau aangesteld om de situatie te bestuderen.

Eén rijstrook

Ex-politiecommissaris en gemeenteraadslid Guido Demeyer van oppositiepartij ZorgSaam heeft een ander voorstel. “Je kunt in de Veldstraat van twee rijstroken één rijstrook maken, maar met een voldoende breedte van 3,5 tot 4 meter. Dan ben je verplicht met matige snelheid een eventuele tegenligger te dwarsen. Uiteraard moet er nog voldoende ruimte overblijven voor een fietspad. Zo maak je van de Veldstraat een makkelijk te gebruiken weg voor het plaatselijk verkeer, die ook veilig is voor fietsers.”

Oppositiepartij N-VA is blij dat de gemeente met een opstelling iets probeert te veranderen. “Al moeten er nog meer aanpassingen komen”, vindt fractieleider Benedikt Van Staen. “We denken daarbij aan betere verlichting en eventueel wat aanpassingen aan de breedte van de weg en aan de wegversmallingen. Hopelijk volgt er verder overleg met de buurtbewoners.”